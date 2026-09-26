Sénégal: Le Joola, 'une part de notre conscience nationale', selon le Premier ministre

Ziguinchor — Le naufrage du bateau "Le Joola" est une part de notre conscience nationale que l'Etat ne peut pas effacer, a indiqué le Premier ministre, Mouhamed Al Aminou Lô, samedi, à Ziguinchor, à l'occasion de la 24ème cérémonie de commémoration de la tragédie.

"Le Joola n'est pas seulement une tragédie de notre histoire. C'est devenu une part de notre conscience nationale, et ça restera une conscience nationale constructive pour l'avenir. L'Etat n'a pas effacé la douleur et ne saurait effacer le souvenir. Je voulais vous le dire : l'État ne peut jamais oublier cela", a-t-il dit.

Dans son discours prononcé devant une assistance composée de ministres, d'autorités administratives et de membres de familles de victimes, il a fait savoir que "se souvenir, c'est faire vivre ceux qui ne sont plus parmi nous et leur redonner un visage".

Selon lui, c'est tout le sens du mémorial, qui est un sanctuaire pour les familles, un lieu de recueillement pour les visiteurs, un espace de connaissance pour les générations futures et un rappel permanent adressé à tous ceux qui exercent une responsabilité publique.

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Pour lui, le drame du Joola nous enseigne que la responsabilité n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective.

"Lorsque des règles sont connues mais insuffisamment respectées, lorsque les alertes restent sans écho, lorsque les responsabilités se diluent, c'est toute la communauté qui devient vulnérable. Et vous l'avez rappelé, Le Joola doit servir, devrait servir de point de départ à un changement de comportement et de mentalité dans ce pays", a soutenu le chef du gouvernement.

M. Lô a déclaré avoir engagé son gouvernement à faire de sorte que tout ce qui n'a pas encore pu être fait pour le souvenir du Joola soit fait, tout invitant les citoyens à agir avec rigueur, responsabilité, conscience et respect des règles.

Le Premier ministre a rappelé que le deuil "nous guette tout le temps", avec des pirogues de pêche surchargées, des embarcations de fortune pour l'émigration irrégulière, des liaisons fluviales et maritimes insuffisamment contrôlées.

"Donc la leçon du Joola n'est pas derrière nous, elle est encore sous nos yeux et elle restera sous nos yeux tant que les comportements qui ont amené cette tragédie ne sont pas annulés", a soutenu M. Lô.

Dans son discours, il a rendu hommage aux pêcheurs, les premiers qui se sont portés au secours des naufragés, au personnel de santé, aux forces armées, aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires et à toutes celles et ceux qui, dans les heures terribles qui ont suivi le naufrage, ont fait preuve de courage et de solidarité.

Il a plaidé pour que le Mémorial reste debout aussi comme un témoin silencieux de cette histoire.

"Qu'il demeure un lieu où les vivants trouvent consolation, où les jeunes générations viennent apprendre, et où les responsables publics viennent se rappeler que servir la nation est un devoir qui engage devant Dieu et devant les hommes", a-t-il conclu.

Auparavant , le chef du gouvernement s'est rendu aux cimetières de Kantène, dans la commune de Niassya pour se recueillir, avant de déposer une gerbe de fleur au Mémorial du bateau Le Joola, en hommage aux 1863 morts et 64 rescapés de ce naufrage survenu au large des côtes gambiennes le 26 septembre 2002.