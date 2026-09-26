Afrique de l'Ouest: Le parlement de la CEDEAO veut concilier 'ambitions institutionnelles et gestion rigoureuse' des ressources

Accra — Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) entend concilier ses ambitions institutionnelles avec une gestion prudente et efficiente des ressources communautaires, a déclaré, samedi, à Accra, sa présidente, Hadja Mémounatou Ibrahima.

"Dans un environnement qui impose rigueur et responsabilité, l'exercice budgétaire nous commandait de faire des choix ", a-t-elle déclaré , samedi, à la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2026 du Parlement communautaire.

Selon elle, le projet de budget de l'exercice 2027 et le programme annuel d'activités constituent deux instruments essentiels qui doivent permettre de traduire les priorités de l'institution en actions concrètes.

Elle a souligné que la valeur d'un budget ne devrait pas uniquement être appréciée à travers son volume, mais également à travers " la qualité de son exécution " et les résultats obtenus.

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La présidente du Parlement de la CEDEAO a, dans ce cadre, salué le travail de la commission compétente ainsi que la contribution des députés à l'examen des documents budgétaires.

Elle a insisté sur la nécessité de transformer les décisions prises en actions "concrètes, mesurables et impactantes" au bénéfice des populations.

À l'ouverture de la session, Hadja Mémounatou Ibrahima avait déjà appelé à une discipline budgétaire et à une priorisation des actions, dans un contexte de contraintes macroéconomiques.

Le programme d'activités du Parlement devra notamment accompagner les priorités régionales dans des domaines tels que les infrastructures de transport, l'énergie et la connectivité, tout en poursuivant les engagements en faveur de la paix, de la sécurité, de la démocratie et de la participation des femmes.

La présidente a estimé que la capacité de l'institution à produire des résultats dépendra désormais de sa faculté à assurer une mise en oeuvre effective de ses décisions.

La présidente du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a appelé à donner une suite effective aux résolutions et recommandations adoptées par l'institution communautaire.

"Les résolutions et recommandations adoptées doivent désormais connaître une suite effective", a-t-elle déclaré.

Pour elle, la portée des travaux parlementaires doit désormais être mesurée à leur capacité à "infléchir les politiques publiques" et à éclairer l'action communautaire au service des citoyens.

Elle a notamment cité les rapports issus des travaux des commissions, les réunions et les missions parlementaires, estimant que ces différents instruments doivent contribuer à des actions concrètes.

"Notre capacité à transformer nos décisions en actions concrètes, mesurables et impactantes" constitue, selon elle, un enjeu majeur pour le Parlement communautaire.

Hadja Mémounatou Ibrahima a ainsi appelé les députés à poursuivre leur implication afin que les engagements pris au cours de la session répondent aux aspirations des populations de l'espace communautaire.

Le Parlement de la CEDEAO est notamment chargé de favoriser le dialogue, la consultation et le consensus en vue de contribuer à l'intégration régionale.

La Commission Administration, Finances et Budget du Parlement intervient notamment dans l'examen du projet de budget annuel de l'institution, le suivi de sa gestion administrative et financière ainsi que le contrôle de son exécution.