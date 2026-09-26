Guinée: Décès de Sydiya Touré, opposant et ancien Premier ministre du pays

Dakar — L'ancien Premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, est décédé vendredi à Paris à l'âge de 81 ans, ont rapporté samedi plusieurs médias.

"L'ancien Premier ministre guinéen et président de l'Union des Forces Républicaines (UFR), Sidya Touré, est décédé le vendredi, 25 septembre 2026 à Paris (France) à l'âge de 81 ans", a ainsi annoncé l'Agence guinéenne de presse (AGP).

L'opposant qui vivait en exil en Côte d'Ivoire a été récemment évacué en France pour y suivre des soins.

L'ancien chef du gouvernement de la Guinée entre 1996 et 1999, était, depuis 2000 à la tête de l'Union des forces républicaines (UFR) et avait participé aux élections présidentielles de 2010 et de 2015.