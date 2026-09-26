Afrique de l'Ouest: Changements climatiques - Le parlement de la CEDEAO appelle à mettre en oeuvre des stratégies régionales

Accra — La présidente du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Hadja Mémounatou Ibrahima, a appelé, samedi, à Accra, à renforcer la mise en oeuvre et le financement des stratégies régionales destinées à faire face aux conséquences du changement climatique.

"Notre région ne manque ni de stratégies, ni d'instruments. Il faut simplement mieux les mettre en oeuvre, les financer et les traduire en réponses visibles pour les communautés", a-t-elle déclaré à la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2026 du Parlement communautaire.

Elle a estimé que le séminaire parlementaire consacré aux interactions entre changement climatique, déplacement des populations et insécurité avait permis de prolonger la réflexion sur les réponses à apporter à ces défis.

Selon elle, les effets du changement climatique ne se limitent plus aux enjeux environnementaux. Ils affectent également les moyens de subsistance, les déplacements de populations, la sécurité et la cohésion des communautés.

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À l'ouverture du séminaire, la présidente du Parlement avait déjà souligné que les engagements climatiques des États membres ne pourraient produire pleinement leurs effets que s'ils étaient traduits dans les législations et les budgets.

Elle avait également appelé les parlementaires à exercer leur rôle de contrôle sur les politiques publiques et les budgets consacrés à la résilience climatique, en prenant en compte les dimensions humanitaires, économiques, sociales, migratoires et sécuritaires du changement climatique.

La présidente du Parlement de la CEDEAO a ainsi estimé que la responsabilité parlementaire consiste notamment à veiller à ce que les engagements pris par les États se traduisent par des politiques financées, des législations effectives et des résultats perceptibles par les populations.

Les travaux du séminaire se sont déroulés à Accra sur le thème : "Le changement climatique comme facteur de dégradation environnementale, de déplacement des populations et d'insécurité croissante dans l'espace CEDEAO ".