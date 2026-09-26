Sénégal: Diourbel - La mairie lance sur fonds propres une opération de réhabilitation des routes de la commune

Diourbel — Le maire de Diourbel (centre) , Malick Fall, a annoncé, samedi, le lancement, par la municipalité, sur fonds propres, de la réhabilitation des routes de la commune, une opération démarrée par la rue d'Avignon, axe principal reliant notamment l'hôpital à plusieurs grands quartiers de la ville, a constaté l'APS.

"La rue d'Avignon est une route principale. Toute personne l'emprunte pour aller à Grand Diourbel, Thierno-Kandji, au marché où l'hôpital régional. Cette route principale a été complètement dégradée. Nous allons réhabiliter toutes les routes de la commune de Diourbel. Nous avons juste démarré à la rue d'Avignon", a déclaré M. Fall.

Il a précisé qu'il s'agit du lancement de la réhabilitation des routes de la commune, dénommée "opération fatta trous yi " (boucher les trois en wolof).

Le maire a également appelé les populations et les acteurs concernés à continuer de s'acquitter de leurs taxes afin de permettre à la municipalité de poursuivre ses investissements.

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"Il faut continuer à payer les taxes afin qu'on puisse davantage travailler pour la population", a-t-il indiqué.

L'adjoint au maire chargé de la jeunesse , sports et loisirs, Thiécoura Sène, a salué l'engagement du conseil municipal et des acteurs du transport, notamment les transporteurs, les conducteurs de vélos taxi, les charretiers et le délégué du marché Ndoumbé Diop.

Il a souligné que la réhabilitation de la rue d'Avignon est réalisée sur fonds propres de la commune, grâce notamment aux recettes issues du paiement des taxes par les transporteurs et autres acteurs du secteur.

Après la rue d'Avignon, d'autres interventions sont annoncées à Studio Groupe, Keurgoumack et Médinatoul entre autres quartiers.

Des délégués du marché Ndoumbé Diop, des représentants des transporteurs et des populations ont salué l'initiative de la municipalité de Diourbel.