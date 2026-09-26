Sénégal: Hôpital régional de Saint-Louis - Opération de nettoyage et de sensibilisation à l'hygiène

Saint-Louis — L'Hôpital régional de Saint-Louis a abrité ce samedi une opération de nettoyage et de sensibilisation à l'hygiène initiée dans le cadre d'un programme du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"Le but de l'activité, c'est que dans tous les sites sanitaires du Sénégal, on puisse organiser des journées de nettoyage, de balayage, et également de sensibilisation des patients et des malades sur les bonnes pratiques d'hygiène", a expliqué Capitaine Alassane Salam Keita, le chef de la brigade régionale d'hygiène de Saint-Louis.

L'initiative vise à instaurer de meilleures pratiques d'hygiène dans les structures sanitaires, a t-il dit, soulignant la nécessité de poursuivre régulièrement ces opérations dans les établissements de santé.

"On n'organise pas aujourd'hui pour organiser. Ce sera après un programme qui aura été mis en place avec les directeurs des hôpitaux pour qu'on puisse continuer à mener l'activité selon une certaine période", a-t-il expliqué.

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Dr Elhadj Sader Top, directeur de l'hôpital régional de Saint-Loui, a salué cette initiative et mis l'accent sur la nécessité de prévenir les infections associées aux soins.

"On peut avoir des infections nosocomiales et ce genre d'activité va nous permettre de pouvoir prévenir et d'assurer vraiment des soins de qualité à la population", a t-il déclaré.

La mobilisation a impliqué plusieurs composantes des forces de défense et de sécurité, notamment les sapeurs-pompiers, la police et la marine, ainsi que les équipes de l'hôpital et les services spécialisés dans l'hygiène et la gestion des déchets.