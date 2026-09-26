Sénégal: Remise des subventions aux ASC de la commune de Gniby

26 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La mairesse de Gniby (Kaffrine (centre)), Amy Ndiaye, a remis, samedi, des subventions financières d'un montant total de 2,1 millions de francs CFA aux associations sportives et culturelles (ASC) de la commune et à différents acteurs sportifs, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables d'associations sportives et culturelles et d'autres acteurs.

Dans le détail, la Croix-Rouge a reçu 50 000 francs CFA, la Zone, 200 000 francs CFA et la structure "100 % Navétanes", 50 000 francs CFA.

Les neuf équipes affiliées à la commune ont, pour leur part, reçu chacune une subvention de 200 000 francs CFA.

La mairesse a invité les acteurs sportifs à davantage s'impliquer dans les actions de développement de la commune.

Amy Ndiaye a notamment exhorté les ASC à participer aux activités de reboisement et aux opérations de nettoyage et d'entretien des établissements scolaires.

Lire l'article original sur APS.

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