Sénégal: Le statut du Musée-mémorial Le Joola fera l'objet d'un traitement avant la fin de l'année (Premier ministre)

Ziguinchor — Le Premier ministre Mouhamed Al Aminou Lô a annoncé, samedi, à Ziguinchor, que le statut du Musée-mémorial du bateau Le Joola fera l'objet d'un traitement avant la fin de l'année, rappelant que le projet de décret y afférant a été déjà finalisé.

"Le mémorial doit rester en tout temps ouvert aux familles. Nul ne devrait avoir à se recueillir devant une porte close. C'est pourquoi je voudrais vous annoncer que le statut de ce mémorial fera l'objet d'un traitement avant la fin de l'année. Le projet de décret y relatif a été finalisé (....) et me sera transmis", a dit le chef du gouvernement.

Mohamed Al Aminou Lô intervenait lors de la commémoration du 24ème anniversaire du naufrage du bateau Le Joola.

Le Premier ministre a soutenu qu'il fera de sorte que les familles de victimes et les rescapés puissent avoir leur mot à dire dans la finalisation de ce projet de décret.

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"Une nation qui se souvient est une nation qui se respecte", selon M. Lô, soulignant que le mémorial rappelle "une vérité essentielle: la vie humaine qui n'a pas de prix".

Le Premier ministre a relevé qu'un mémorial seul ne suffit pas, estimant que la région naturelle de la Casamance a besoin de développement. Il a évoqué le Plan Diomaye pour la Casamance, qui "doit devenir une réalité plus tangible et avoir un impact".

Il a aussi annoncé la tenue prochaine d'un Conseil interministériel sur l'évaluation dudit plan, en novembre, "une occasion de passer en revue tout ce qui a été soulevé dans les discours".

Concernant le pont Emile Badiane, il s'est engagé, avec son gouvernement, à démarrer les travaux dès que les premières marges de manoeuvres budgétaires seront engagées.

"Mais en tout état de cause, l'enveloppe budgétaire nécessaire est inscrite dans la loi de finances initiale de 2027. Mais dès que nous aurons la possibilité d'anticiper, nous le ferons. Il en est de même du second pont de Ziguinchor. C'est dire que le développement de la Casamance, ce grenier du Sénégal, est dans les priorités de l'Agenda Sénégal 2050", a fait savoir M. Lô.

Selon lui, "l'Etat ne peut pas changer ce qui s'est passé, certes, mais peut réparer, pour également permettre aux populations de cette région naturelle de Casamance d'être dans un mieux-être, d'être dans un mieux-être".