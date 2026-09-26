Sénégal: Les résultats des premiers matchs officiels des cinq derniers sélectionneurs du pays

Sur les premiers matchs, des cinq derniers coachs du Sénégal, la tendance est globalement bonne. Aucun des cinq sélectionneurs n'a perdu son premier match officiel. Trois victoires et deux nuls sont par ailleurs constatés.

Les débuts victorieux de Pape Thiaw, Aliou Cissé et Amara Traoré montrent que le Sénégal a souvent su entrer rapidement dans une nouvelle dynamique. À l'inverse, Alain Giresse et Patrick Vieira ont commencé par un partage des points, signe d'une prise de marques plus progressive.

Patrick Vieira match nul : Mozambique 1-1 Sénégal, 25 septembre 2026- Éliminatoires CAN 2027

Pour son premier match officiel, à la tête des Lions, Patrick Vieira a décroché un match nul face au Mozambique (1-1), à Maputo. Le Sénégal qui a pourtant globalement dominé le match n'a pas su imposer sa loi à l'équipe mozambicaine. Les deux sélections se neutralisent finalement, sous le score d'un but partout. Nicolas Jackson avait ouvert le score à la 32e minute, avant l'égalisation mozambicaine, dans le temps additionnel, de la première période.

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Pape Thiaw victoire : Sénégal 4-0 Malawi, 11 octobre 2024- Éliminatoires CAN 2025

Pape Thiaw a débuté officiellement par une victoire éclatante contre le Malawi (4-0), le 11 octobre 2024, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Cette rencontre entrait dans les éliminatoires de la CAN 2025. Pape Thiaw était alors sélectionneur intérimaire. Il sera par la suite confirmé au poste d'entraineur titulaire. Les buts sénégalais ont été inscrits par Pape Gueye, Sadio Mané, Boulaye Dia et Nicolas Jackson

Aliou Cissé : Sénégal 3-1 Burundi, 13 juin 2015- Éliminatoires CAN 2017

Aliou Cissé a coaché son premier match officiel à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, face au Burundi. Au stade Léopold-Sédar-Senghor, les Lions se sont imposés 3-1. Ce match entrait dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Les buts sénégalais ont été inscrits par Moussa Konaté, Mame Biram Diouf et Sadio Mané. Aliou Cisse avait auparavant remporté un match amical contre le Ghana sous le score de 2-1.

Alain Giresse : Sénégal 1-1 Angola, 23 mars 2013 - Éliminatoires Coupe du monde 2014

A l'image de Patrick Vieira, le premier match officiel d'Alain Giresse, à la tête de l'équipe sénégalaise s'est terminé par un nul contre l'Angola (1-1), à Conakry. Moussa Sow avait donné l'avantage au Sénégal avant l'égalisation angolaise. L'entraineur Alain Giresse avait auparavant entrainait un match amical contre la Guinée, également terminé sur un score de 1-1.

Amara Traoré : RD Congo 2-4 Sénégal, 5 septembre 2010- Éliminatoires CAN 2012