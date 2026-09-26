Sénégal: FAIS - Serigne Sidy Ahmed Sy Al Amine élu à la tête de la Fédération

La Fédération des Associations Islamiques du Sénégal (FAIS) veut donner un nouvel élan à son action.

Réunis samedi 26 septembre 2026, à son siège de Point E, Canal IV, à Dakar, les membres de l'organisation ont transformé le Conseil national extraordinaire initialement prévu en Congrès extraordinaire. Au coeur des travaux : le renouvellement des instances dirigeantes et la redynamisation du fonctionnement de la Fédération.

Cette rencontre fait suite aux orientations arrêtées par le Conseil national et confiées à une Commission nationale ad hoc chargée de réfléchir aux voies et moyens de relancer la FAIS. Il s'agissait notamment de lever les difficultés qui entravent son fonctionnement et de créer les conditions d'une action plus soutenue.

Une nouvelle équipe pour relancer la Fédération

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Le principal temps fort du Congrès a été consacré à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. À l'issue des travaux, Serigne Sidy Ahmed Sy Al Amine a été élu président de la Fédération des Associations Islamiques du Sénégal. Un bureau complet ainsi que les différentes commissions techniques ont également été mis en place.

Cette nouvelle équipe est appelée à traduire dans les faits les orientations retenues par les instances de la Fédération. La démarche vise notamment à renforcer la coordination, à améliorer le fonctionnement des structures et à donner davantage de place aux initiatives concrètes.

Une volonté de passer à l'action

Au-delà du renouvellement des responsables, le Congrès a été présenté comme une étape de réforme. Les documents soumis à l'Assemblée mettent en avant la nécessité de dépasser les seules déclarations pour privilégier une démarche davantage tournée vers l'action et les résultats.

L'ordre du jour a porté sur la présentation de la proposition relative à la composition du nouveau Bureau, l'examen des conditions de sa validation et la clôture des travaux.

À travers cette réorganisation, la FAIS entend également renforcer ses capacités d'intervention et poursuivre les initiatives destinées à répondre aux préoccupations de la communauté musulmane.

L'esprit de cette nouvelle étape est résumé par la formule inscrite dans les documents soumis à l'Assemblée : « Je ne cherche que la réforme, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. »