Sénégal: Paris - Un grand « Thiant Serigne Touba » en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba le 10 octobre

La communauté mouride de la diaspora se prépare à vivre un grand rendez-vous religieux le samedi 10 octobre 2026 à Paris. Organisée à la salle Palmeraie, cette édition du « Thiant Serigne Touba » sera dédiée au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Les organisateurs ambitionnent de mobiliser les fidèles et sympathisants de plusieurs pays européens autour de la spiritualité mouride et de l'héritage de son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba.

La capitale française accueillera, le samedi 10 octobre 2026, une cérémonie religieuse d'envergure consacrée à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Présentée par ses initiateurs comme un événement de portée historique et spirituelle, cette édition du « Thiant Serigne Touba » se tiendra à la salle Palmeraie, à Paris.

Cette année, la manifestation sera organisée en l'honneur du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. À travers cette célébration, les organisateurs entendent renforcer les liens entre les fidèles de la confrérie et promouvoir les enseignements spirituels de Cheikh Ahmadou Bamba au sein de la diaspora sénégalaise.

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Une mobilisation de la diaspora européenne

Les organisateurs ambitionnent de susciter une mobilisation à l'échelle européenne, en invitant les fidèles et sympathisants résidant en France, mais également en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, au Luxembourg et en Allemagne, à prendre part à cette rencontre.

L'événement se veut ainsi un moment de rassemblement, de communion et de partage pour la communauté mouride établie en Europe, autour de la figure de Serigne Touba et de l'héritage spirituel du fondateur du mouridisme.

Des conférences et des chants religieux au programme

Plusieurs figures de la confrérie sont attendues pour animer les conférences et les échanges religieux. Parmi elles figurent Cheikh Abdoulaye Diop Bichri, Serigne Saliou Samb, Serigne Moustapha Seck et Serigne Cheikh Diop Mbaye.

Des chanteurs religieux, notamment Serigne Diassé Diouf, Serigne Fallou Tine et Serigne Moussa Kalamoula, participeront également à cette journée, ponctuée de chants religieux, de moments de recueillement et de partage spirituel.

Un hommage à la vision de Cheikh Ahmadou Bamba

Au-delà de son caractère religieux, cette rencontre est présentée par ses initiateurs comme l'accomplissement d'une promesse symbolique de Cheikh Ahmadou Bamba, qui aurait exprimé le voeu de s'adresser directement aux peuples occidentaux sur leurs propres terres.

À travers cette célébration organisée à Paris, les organisateurs entendent ainsi faire rayonner les enseignements du fondateur du mouridisme au-delà des frontières sénégalaises et renforcer la présence de la spiritualité mouride au sein de la diaspora.

Le « Thiant Serigne Touba » du 10 octobre se veut ainsi un temps fort de rassemblement et de communion pour les fidèles mourides d'Europe, dans un esprit de dévotion, de fraternité et de fidélité aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.