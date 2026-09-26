Soudan: Al-Burhan - Notre objectif est d'éliminer la milice rebelle et de l'éradiquer du territoire national

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le , Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé que le Soudan ne céderait à aucune pression, soulignant que le pays continuerait à faire entendre sa voix haut et fort.

S'exprimant aujourd'hui à l'occasion du lancement, au stade de Khartoum, de l'initiative « Ma Nasinaakoum » (« Nous ne vous avons pas oubliés »), destinée à soutenir le secteur de la santé et réunissant des créateurs de contenu et plusieurs sportifs, le général Al-Burhan a souligné que la jeunesse soudanaise a toujours été en première ligne.

Il a salué leurs contributions remarquables à la vie nationale dans divers domaines, ajoutant : « Nous garderons la tête haute. Nous n'accepterons aucun marchandage, nous ne nous dévaloriserons devant personne et nous ne nous inclinerons devant personne. »

Il a souligné que les Soudanais ne pouvaient être ni soumis au chantage ni intimidés. « Tant que la jeunesse soudanaise dispose de telles capacités et porte de telles initiatives, le pays est entre de bonnes mains et ne s'inclinera devant personne », a-t-il déclaré.

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Le commandant en chef des forces armées a rendu hommage aux jeunes Soudanais qui combattent en première ligne dans la bataille pour la dignité, ainsi qu'à ceux qui évoluent sur les terrains de sport et à ceux qui défendent le pays et son peuple sur les réseaux sociaux.

Il a souligné que tous étaient unis dans un même rang au service de la patrie, déclarant : « Nous hisserons haut le drapeau et le nom du Soudan. » Il a affirmé avoir fait au peuple soudanais et aux martyrs la promesse que ce drapeau ne serait jamais laissé retomber.

Le général Al-Burhan a précisé que l'objectif fondamental était d'éliminer la milice rebelle, quel qu'en soit le prix, ajoutant : « Notre objectif est de purifier l'ensemble du Soudan, jusqu'au Darfour, de ces vauriens. »

« Nous ne voulons de visa pour aucun pays ni de permission de qui que ce soit », a déclaré le général Al-Burhan, affirmant que le Soudan poursuivrait sa marche jusqu'à l'élimination des rebelles et à la purification du pays de la souillure de la rébellion.

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