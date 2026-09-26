Soudan: Al-Burhan - Notre objectif est d'éliminer la milice rebelle et de l'éradiquer du territoire national

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le , Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé que le Soudan ne céderait à aucune pression, soulignant que le pays continuerait à faire entendre sa voix haut et fort.

S'exprimant aujourd'hui à l'occasion du lancement, au stade de Khartoum, de l'initiative « Ma Nasinaakoum » (« Nous ne vous avons pas oubliés »), destinée à soutenir le secteur de la santé et réunissant des créateurs de contenu et plusieurs sportifs, le général Al-Burhan a souligné que la jeunesse soudanaise a toujours été en première ligne.

Il a salué leurs contributions remarquables à la vie nationale dans divers domaines, ajoutant : « Nous garderons la tête haute. Nous n'accepterons aucun marchandage, nous ne nous dévaloriserons devant personne et nous ne nous inclinerons devant personne. »

Il a souligné que les Soudanais ne pouvaient être ni soumis au chantage ni intimidés. « Tant que la jeunesse soudanaise dispose de telles capacités et porte de telles initiatives, le pays est entre de bonnes mains et ne s'inclinera devant personne », a-t-il déclaré.

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Le commandant en chef des forces armées a rendu hommage aux jeunes Soudanais qui combattent en première ligne dans la bataille pour la dignité, ainsi qu'à ceux qui évoluent sur les terrains de sport et à ceux qui défendent le pays et son peuple sur les réseaux sociaux.

Il a souligné que tous étaient unis dans un même rang au service de la patrie, déclarant : « Nous hisserons haut le drapeau et le nom du Soudan. » Il a affirmé avoir fait au peuple soudanais et aux martyrs la promesse que ce drapeau ne serait jamais laissé retomber.

Le général Al-Burhan a précisé que l'objectif fondamental était d'éliminer la milice rebelle, quel qu'en soit le prix, ajoutant : « Notre objectif est de purifier l'ensemble du Soudan, jusqu'au Darfour, de ces vauriens. »

« Nous ne voulons de visa pour aucun pays ni de permission de qui que ce soit », a déclaré le général Al-Burhan, affirmant que le Soudan poursuivrait sa marche jusqu'à l'élimination des rebelles et à la purification du pays de la souillure de la rébellion.