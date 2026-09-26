Afrique: Le pays participe au 7e Salon et Forum international chinois de l'investissement et du commerce

Le Soudan a participé à la 7e édition du Forum et Salon international chinois de l'investissement et du commerce, organisé à Shenyang, dans la province du Liaoning, du 23 au 25 septembre sous le thème : « Un nouvel élan pour l'ouverture, un nouveau chapitre pour la renaissance ». La rencontre a réuni près de 3 000 responsables et représentants du monde des affaires venus de plus de 50 pays.

Lors de la session principale, l'ambassadeur soudanais en Chine, Omar Issa Ahmed, a présenté les perspectives de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, en particulier avec la province du Liaoning. Il a invité les entreprises chinoises à contribuer aux efforts de relance, de reconstruction et de développement du Soudan.

Les possibilités de coopération concernent notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, les mines, les transports et la logistique. L'ambassadeur a également souligné le potentiel d'augmentation des exportations soudanaises vers le marché chinois, notamment dans les secteurs agricole, animal et minier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, l'Ambassadeur a salué les résultats du Sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), notamment ses initiatives et programmes visant à soutenir le développement et l'industrialisation de l'Afrique et à promouvoir le commerce et les investissements. Il a exprimé le soutien du Soudan aux politiques et initiatives chinoises destinées à élargir l'accès des produits africains au marché chinois.

Il a souligné que le Soudan dispose d'opportunités prometteuses pour accroître ses exportations vers le marché chinois, en particulier dans les secteurs agricole, de l'élevage et minier, ainsi que pour plusieurs autres produits pour lesquels le Soudan bénéficie d'avantages comparatifs et concurrentiels.

En marge du salon, un forum économique Liaoning-Soudan a été organisé. Trois communications ont présenté les opportunités d'investissement au Soudan, tandis que des entreprises chinoises ont exposé des projets dans l'énergie, la construction, les équipements et les technologies.

L'ambassadeur a appelé les entreprises chinoises à passer de l'identification des opportunités à la mise en oeuvre de projets et de partenariats durables.