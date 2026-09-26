Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le président de l'Assemblée générale de l'ONU

Dans le cadre de ses rencontres avec des responsables des Nations unies en marge de la 81e session de l'Assemblée générale, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem s'est entretenu avec le Dr Khalilur Rahman, président de l'Assemblée générale pour sa 81e session.

Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation au Soudan, ainsi que sur l'initiative du gouvernement soudanais en faveur de la paix et de la reconstruction. Les deux responsables ont également abordé le dialogue inter-soudanais et les garanties accordées aux participants.

Le président de l'Assemblée générale a remercié le gouvernement soudanais pour son soutien à sa candidature et affirmé que les Nations unies continueraient d'appuyer les efforts du gouvernement en faveur de la paix, de la stabilité et de la reconstruction.