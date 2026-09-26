Soudan: Un congrès international des ports à Port-Soudan examinera 16 communications scientifiques

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les préparatifs du Congrès international des ports soudanais sont achevés. La rencontre se tiendra dimanche et lundi à l'hôtel Marina de Port-Soudan, avec la participation de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, relevant de la Ligue des États arabes.

Selon Hassan Jaafar, président du comité supérieur d'organisation, le congrès, placé sous le thème « Des ports soudanais pionniers et stratégiques », examinera 16 communications scientifiques : 12 présentées par des experts internationaux et quatre par des spécialistes soudanais.

Les travaux porteront notamment sur la modernisation de la manutention, les infrastructures portuaires, les chaînes d'approvisionnement, la fluidité des échanges commerciaux, les cadres juridiques, la concurrence internationale autour des ports et les partenariats stratégiques.

Une attention particulière sera accordée à la formation des ressources humaines, à l'automatisation et au droit maritime, avec la participation d'experts de l'Organisation maritime internationale.

Les organisateurs soulignent que la tenue du congrès à Port-Soudan, auparavant organisé à Alexandrie, constitue un acquis de souveraineté et met en valeur le rôle du Soudan dans le commerce maritime mondial.

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