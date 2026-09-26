Soudan: Brango - La libération de Sodari, une victoire majeure ouvrant la voie vers le Darfour

Le secrétaire général du Mouvement de libération du Soudan - Conseil de transition et ministre de l'Agriculture de la région du Darfour, Al-Sadig Khamis Brango a qualifié la libération de Sodari de victoire majeure pour les forces armées, les forces conjointes et les forces d'appui engagées dans la lutte contre les forces rebelles.

Dans une déclaration à la SUNA, il a indiqué que la libération de Sodari constituait une avancée importante vers l'achèvement de la libération des zones restantes du Kordofan, ouvrant la voie à une progression vers le Darfour.

Il a ajouté que les forces étaient fortement mobilisées et poursuivraient leurs sacrifices jusqu'à la libération de l'ensemble du territoire national et au rétablissement complet de la stabilité dans le pays.