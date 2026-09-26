Soudan: L'Alliance du Soudan pour la justice rejette toute pression politique ou diplomatique portant atteinte à la souveraineté du pays

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Alliance du Soudan pour la justice, dirigée par le Dr Hicham Nourain Mohamed Nour, a réaffirmé son soutien aux dirigeants nationaux et aux forces armées, rejetant toute pression politique ou diplomatique susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Soudan et à la dignité de son peuple.

Dans un communiqué, l'Alliance a condamné la décision de l'administration américaine de ne pas accorder de visa au président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah Al-Burhan, pour participer à la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle a estimé que cette décision portait atteinte à la souveraineté du Soudan et a salué le refus d'Al-Burhan de toute pression.

L'Alliance a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à intervenir afin de garantir l'accès des chefs d'État et de gouvernement au siège de l'Organisation sans entraves. Elle a également demandé aux autorités soudanaises d'examiner les actions de Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, qu'elle accuse d'avoir exercé des pressions politiques sur le Soudan.

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