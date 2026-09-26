Soudan: Le pays participe au 7e Forum international chinois de l'investissement et du commerce à Liaoning

Le Soudan a participé à la 7e édition du Forum et Salon international chinois de l'investissement et du commerce de la province du Liaoning, tenue à Shenyang du 23 au 25 septembre sous le thème « Un nouvel élan pour l'ouverture, un nouveau chapitre pour la renaissance », avec la participation d'environ 3 000 responsables et représentants du secteur privé de plus de 50 pays.

Lors de la séance principale, l'ambassadeur du Soudan en Chine, Omar Issa Ahmed, a présenté les perspectives de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, mettant l'accent sur les opportunités offertes par Liaoning et sur le potentiel de coopération dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de la logistique.

Il a appelé les entreprises chinoises à passer de l'identification des opportunités à la mise en place de projets et de partenariats durables au Soudan, notamment dans les secteurs minier, agricole, énergétique et industriel, ainsi que dans les infrastructures et les énergies renouvelables.

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La participation du Soudan a également compris le Forum de coopération économique et commerciale Liaoning-Soudan, organisé avec la Chambre de commerce du Liaoning, au cours duquel la partie soudanaise a présenté les opportunités d'investissement dans les secteurs des mines, de l'agriculture, de l'agro-industrie, du pétrole et du gaz.

L'ambassade du Soudan en Chine a également installé un espace d'exposition présentant les ressources du pays et son potentiel économique et d'investissement, ainsi que les opportunités offertes aux entreprises et investisseurs chinois, dans le but de mieux faire connaître le marché soudanais et de favoriser de nouveaux partenariats et investissements.

L'ambassadeur a enfin souligné que l'ambassade poursuivrait ses efforts pour renforcer les échanges entre les secteurs privés soudanais et chinois et favoriser des partenariats économiques de long terme au service de la reconstruction et du développement du Soudan.