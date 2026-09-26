Soudan: Le pays et la Russie examinent les moyens de renforcer leur coopération

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem s'est entretenu vendredi avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines de coopération présentant un intérêt commun pour les deux pays et leurs peuples. Les deux ministres ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun.

Le ministre soudanais a informé son homologue des derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires au Soudan, ainsi que des efforts du gouvernement en faveur de la paix, de la stabilité, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.

Il a salué le soutien de la Russie au Soudan et exprimé la volonté de poursuivre la concertation entre les deux pays. De son côté, Sergueï Lavrov a réaffirmé le soutien de Moscou au gouvernement et aux institutions légitimes du Soudan, ainsi qu'à son unité et à sa souveraineté. Il a également soutenu les efforts visant à parvenir à une solution soudano-soudanaise.

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