Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le secrétaire général de l'OCI à New York

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

En marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem Ahmed, s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.

Le ministre a présenté un exposé sur l'évolution de la situation au Soudan, affirmant que la sécurité et la stabilité étaient revenues dans la majorité des régions du pays. Il a appelé l'OCI à soutenir la position du Soudan dans les instances régionales et internationales.

De son côté, le secrétaire général a réaffirmé le soutien de l'organisation aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Soudan, exprimant l'espoir de voir le pays renouer avec la sécurité et la paix.

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