Soudan: Le chef de la diplomatie rencontre son homologue congolaise à New York

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem s'est entretenu le 25 septembre avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, de la coopération et de la coordination entre les deux pays, ainsi que sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun.

Le ministre soudanais a présenté à son homologue l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Soudan. Il a insisté sur l'importance de la solidarité africaine, du soutien aux institutions de l'État soudanais et de la préservation de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.

Les deux parties ont également abordé les questions soudanaises examinées par le Conseil de sécurité. Elles ont convenu de poursuivre leurs consultations et de renforcer les contacts entre leurs ministères et leurs missions permanentes auprès des Nations unies.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.