Soudan: Le chef de la diplomatie rencontre son homologue congolaise à New York

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem s'est entretenu le 25 septembre avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, de la coopération et de la coordination entre les deux pays, ainsi que sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun.

Le ministre soudanais a présenté à son homologue l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Soudan. Il a insisté sur l'importance de la solidarité africaine, du soutien aux institutions de l'État soudanais et de la préservation de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.

Les deux parties ont également abordé les questions soudanaises examinées par le Conseil de sécurité. Elles ont convenu de poursuivre leurs consultations et de renforcer les contacts entre leurs ministères et leurs missions permanentes auprès des Nations unies.