Soudan: L'Alliance 'Soudan de la justice' rejette toute pression politique ou diplomatique portant atteinte à la souveraineté du pays

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Alliance Soudan de la justice (original), dirigée par le Dr Hicham Nourain a réaffirmé son soutien à la direction nationale, aux forces armées et aux forces qui les appuient. Elle a rejeté catégoriquement toute forme de pression politique ou diplomatique portant atteinte à la souveraineté du Soudan et à la dignité de son peuple.

Dans un communiqué, l'alliance a fermement condamné le refus de l'administration américaine d'accorder un visa au général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain, afin qu'il participe à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Elle a estimé que cette décision constituait une atteinte directe à la souveraineté du Soudan et à son droit de prendre ses décisions nationales en toute indépendance. L'alliance a salué le refus d'Al-Burhan de céder au marchandage et au chantage, ainsi que son attachement à la souveraineté nationale et à la dignité du peuple soudanais.

Elle a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à intervenir afin que les chefs d'État et de gouvernement puissent accéder au siège de l'organisation sans entraves à l'avenir.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.