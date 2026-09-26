Soudan: L'Alliance 'Soudan de la justice' rejette toute pression politique ou diplomatique portant atteinte à la souveraineté du pays

L'Alliance Soudan de la justice (original), dirigée par le Dr Hicham Nourain a réaffirmé son soutien à la direction nationale, aux forces armées et aux forces qui les appuient. Elle a rejeté catégoriquement toute forme de pression politique ou diplomatique portant atteinte à la souveraineté du Soudan et à la dignité de son peuple.

Dans un communiqué, l'alliance a fermement condamné le refus de l'administration américaine d'accorder un visa au général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain, afin qu'il participe à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Elle a estimé que cette décision constituait une atteinte directe à la souveraineté du Soudan et à son droit de prendre ses décisions nationales en toute indépendance. L'alliance a salué le refus d'Al-Burhan de céder au marchandage et au chantage, ainsi que son attachement à la souveraineté nationale et à la dignité du peuple soudanais.

Elle a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à intervenir afin que les chefs d'État et de gouvernement puissent accéder au siège de l'organisation sans entraves à l'avenir.