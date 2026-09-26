Angola: Le gouvernement souhaite que les universités soient davantage en phase avec le marché du travail

Luanda — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a plaidé ce vendredi à Luanda pour un meilleur alignement entre la formation dispensée par les universités et les besoins du marché du travail, afin de garantir la disponibilité de cadres correspondant aux besoins réels du pays.

Cette position a été exprimée lors de la présentation des études préliminaires de l'Observatoire du développement du capital humain de l'Angola, dans le cadre du Plan national de développement du capital humain (PNDCH) 2023-2037.

Selon le ministre, le pays a besoin de données solides permettant de répondre à huit questions fondamentales du programme : quels professionnels former, dans quel but, avec quel profil et quelles compétences, où, quand, en combien de temps, en quelle quantité, de quelle manière et à quel coût.

À cet égard, Albano Ferreira a réaffirmé la nécessité de réorienter les données et de réguler l'offre de formation, afin de s'assurer que les établissements d'enseignement supérieur (EES) forment des professionnels en adéquation avec leurs vocations et les besoins du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le ministre, la production de connaissances doit également être liée aux besoins de développement ; il est nécessaire de promouvoir le transfert de connaissances et de technologies afin d'identifier les domaines prioritaires de recherche et d'innovation.

Dans le cadre de ce processus, a-t-il expliqué, le MESCTI a élaboré, via le projet « TEST », le concept de l'Observatoire de l'employabilité des diplômés d'Angola (OEDA), un système national permanent de suivi créé par le Bureau d'études, de planification et de statistiques (GEPE).

Selon Albano Ferreira, ce nouvel outil devra générer des rapports à une fréquence allant d'un à trois ans -- en s'appuyant sur des tableaux de bord d'indicateurs et des études thématiques -- afin de soutenir l'élaboration de politiques publiques et d'assurer la cohérence entre le Plan national de développement (PDN) 2023-2027 et le PNDCH 2023-2037.

« En institutionnalisant cet observatoire, nous jetons les bases d'un avenir où les jeunes diplômés bénéficieront de davantage d'opportunités et où les universités seront mieux alignées sur les besoins du marché du travail. Le pays pourra assurément compter sur des cadres plus qualifiés », a-t-il déclaré.

Le ministre a également appelé à la collaboration des banques, des compagnies d'assurance et des entreprises des secteurs des télécommunications, de la construction, de l'industrie, du diamant, du pétrole et des transports, afin qu'elles communiquent des informations sur les profils des diplômés.

Parmi les sujets abordés lors de la réunion figuraient l'étude sur l'employabilité des diplômés en génie civil, en économie et en gestion issus d'établissements d'enseignement supérieur basés à Luanda, ainsi que l'étude relative au programme d'envoi à l'étranger de 300 diplômés angolais sélectionnés pour leurs performances et leur mérite exceptionnels.