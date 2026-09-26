Angola: Le pays met en oeuvre une stratégie de promotion touristique

Luanda — L'Angola déploie une stratégie internationale de promotion touristique intitulée « Angola : de l'invité à l'hôte du monde », visant à passer du statut de simple participant à celui d'acteur majeur du tourisme mondial, selon l'Institut de promotion du tourisme (INFOTUR).

Intervenant lors de la conférence « Angola Economic Forum 2026 », la directrice générale de l'INFOTUR, Allicía Santos, a déclaré que cette initiative repose sur les principes de continuité, de crédibilité et de cohérence dans la projection de l'image du pays à l'étranger.

Elle a souligné que le plan vise à transformer la situation observée en 2025 -- année où le pays a enregistré 59 750 arrivées pour affaires et environ 52 000 pour les loisirs -- en misant sur le renforcement des marques promotionnelles et la conquête des canaux de vente spécialisés.

La responsable a indiqué que, pour répondre aux exigences du marché, la stratégie s'articule autour de deux segments distincts : la marque « Visit Angola », axée sur le tourisme de loisirs avec le slogan « Le rythme de la vie » (O Ritmo da Vida), et « Meet in Angola », ciblant le segment des réunions, incentives, conférences et exposition (secteur du MICE).

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Elle a précisé que, dans le domaine du tourisme de loisirs, l'objectif est de multiplier par trois le nombre de voyagistes internationaux commercialisant la destination Angola -- passant de 21 à 63 en l'espace d'un an -- en privilégiant des marchés tels que la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), le Royaume-Uni, l'Espagne, la Pologne et l'Afrique du Sud.

Parmi les infrastructures et attractions en cours de développement et de promotion, la responsable a mis en avant le premier campement touristique dans les plaines de Luiana (province de Cuando) ainsi que celui du parc national d'Iona, dont l'ouverture est prévue pour octobre de cette année.

Elle a également mis en avant la réserve de Cuatir (province du Cubango), aux côtés de destinations bien établies telles que le Namibe, les chutes de Kalandula, la Fenda da Tundavala, la Serra da Leba et la ville de Luanda.

Dans le secteur du tourisme d'affaires (MICE), la directrice générale a souligné le lancement de l'« Angola Convention Bureau » et la première participation du pays au salon IMEX de Francfort en mai 2026, des initiatives ayant permis d'attirer des événements de grande envergure, notamment le Grand Prix E1 de Luanda, le FIN Summit et le WTA Ladies Open.

Selon l'INFOTUR, le rayonnement international de la destination Angola est également renforcé par la participation à des salons mondiaux tels que l'ITB Berlin -- où le pays a endossé le rôle de « Pays hôte officiel » pour l'édition 2026 --, ainsi que le FITUR à Madrid, l'INDABA à Durban et le WTM à Londres.