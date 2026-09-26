Angola: Le tourisme angolais enregistre une croissance de 28 %

Luanda — L'Angola a accueilli 223 000 touristes internationaux en 2025, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2024, a déclaré ce vendredi à Luanda le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala.

Intervenant lors de la conférence « Angola Economic Forum-2026 », dans une session consacrée aux « Perspectives du secteur du tourisme : potentiels, investissements et infrastructures », il a indiqué que, sur la même période, le taux d'occupation hôtelière moyen s'est établi à 72,6 %.

Selon le responsable, cette performance dépasse la moyenne de croissance du continent africain ainsi que les niveaux d'avant la pandémie ; un résultat attribué aux réformes structurelles engagées avec la création du ministère du Tourisme en mars 2024.

Le secrétaire d'État a mis en avant le plan structuré autour de cinq axes -- à savoir la formation, la communication, la simplification, la planification et le reclassement de l'offre touristique --, ainsi que l'exemption et la simplification des visas pour les citoyens de 98 pays et la promotion de la marque « Visit Angola - The Rhythm of Life » lors des principaux salons internationaux du secteur.

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Augusto Kalikemala a également souligné l'importance de la connectivité, de l'investissement et de l'intégration régionale dans le cadre de la zone de libre-échange de la SADC et des corridors logistiques, désignant le tourisme comme un moteur essentiel de la création d'emplois et de la génération de devises.

Il a rappelé que le gouvernement avait lancé le programme « Investe Turismo », axé sur l'orientation des investissements privés vers des domaines prioritaires tels que les « Affaires » (centrées sur Luanda), le « Mode de vie côtier » (axe atlantique), la « Nature et conservation » (Kalandula, Serra da Leba, Tundavala et Okavango) et la « Rénovation des infrastructures hôtelières existantes ».

Concernant le plan d'aménagement et de planification, le responsable a indiqué que les rapports de diagnostic avaient été finalisés pour des zones stratégiques telles que Mussulo, Kalandula, Ponta do Padrão, Cabo Ledo, Serra da Leba et Baía dos Tigres.

En matière de renforcement des capacités, il a révélé que le programme « Capacita Turismo » avait formé 2 100 agents publics aux bonnes pratiques d'accueil dans les 21 provinces du pays.

Il a par ailleurs annoncé que le secteur avait noué des partenariats avec des institutions bancaires -- notamment Standard Bank Angola, BAI et Banco Millennium Atlântico -- pour financer les ménages, fournir des liquidités aux opérateurs et stimuler le tourisme intérieur. OPF/DC/LUZ