Afrique: Beach-soccer - L'Angola bat l'île Maurice

25 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale de beach-soccer a battu ce vendredi son homologue de l'île Maurice sur le score de 4-0 à Port-Louis, lors du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera à Dakar (Sénégal) en novembre prochain.

Les buts angolais ont été inscrits par Julião (auteur d'un doublé), Paulo et Domingues, lors de la rencontre disputée à la Blue Bay Arena.

Le match retour est prévu pour le week-end prochain à l'Arena BAI, sur l'île de Luanda, en Angola.

C'est la première fois que l'Angola dispute des éliminatoires pour la CAN de beach-soccer.

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