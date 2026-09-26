Angola: Un homme retrouvé mort avec les membres ligotés

25 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Mbanza Kongo — Un homme a été retrouvé mort jeudi, les membres ligotés, dans un fourré près du village frontalier de Luvo, dans la province de Zaire.

Selon Luís Bernardo, porte-parole de la Police nationale de Zaire, qui a communiqué l'information à la presse ce vendredi, le corps de la victime porte encore des traces d'abrasions à plusieurs endroits et son visage est recouvert de ruban adhésif.

D'après l'officier, le défunt, identifié comme Pedro Ntiama, aurait été agressé et étouffé avant d'être jeté dans un fourré du quartier de Luvuvamu, à la périphérie du village de Luvo.

« Compte tenu des circonstances de la découverte du corps, il est probable que cet acte ait été commis par des tiers », a-t-il souligné.

Luís Bernardo a indiqué que la Police nationale et le Service d'enquêtes criminelles (SIC) poursuivent leurs efforts pour localiser et arrêter les auteurs présumés, afin qu'ils soient tenus pénalement responsables.

Il s'agit du premier cas de ce genre enregistré par la Police nationale de Luvo depuis le début de l'année.

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