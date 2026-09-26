Angola: Les premiers logements pour les victimes des inondations du fleuve Cavaco terminent en décembre

Benguela — Environ 200 logements sociaux destinés aux victimes des inondations du fleuve Cavaco pourraient être achevés d'ici décembre, a annoncé jeudi le directeur national de l'aménagement du territoire et du logement, Amílcar Lutucuta.

Le responsable a fait cette annonce à l'ANGOP lors d'une visite dans le quartier de Graça, où les logements sont en construction pour accueillir les sinistrés, le 12 avril dernier.

Amílcar Lutucuta a précisé que le projet prévoit la construction de 1 517 logements, ainsi que des équipements sociaux tels que les réseaux d'eau et d'électricité, l'éclairage public, des trottoirs et une caserne de pompiers.

« Actuellement, les premiers logements sont en construction et les travaux sont réalisés à environ 4 % », a-t-il déclaré.

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Le directeur a toutefois reconnu des retards dans l'exécution des travaux, liés à la non-conformité de certains rapports de mesure fournis par l'Exécutif.

Malgré les contraintes, environ 250 ouvriers sont mobilisés pour la réalisation du projet, a-t-il ajouté.

Le chantier le plus rapide concerne la construction de 250 logements sociaux, sur une superficie de 10 hectares, avec un délai initial de 18 mois et un budget de 12 412 430 680 kwanzas.

Sur une autre zone de 44 hectares, 225 logements sont prévus, avec un délai d'exécution de huit mois et un budget de 11 171 187 612 kwanzas.

La pose de la première pierre des logements destinés aux victimes des inondations du fleuve Cavaco a eu lieu le 19 juin 2026.

Les inondations du fleuve Cavaco ont causé la destruction de centaines de maisons, des dizaines de morts, l'inondation de plusieurs rues et d'importants dégâts dans les secteurs agricole et commercial.

La ville de Benguela a accueilli jeudi la réunion de la Commission nationale de protection civile, présidée par son coordinateur, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, João Ernesto dos Santos.

Les discussions ont principalement porté sur la situation des victimes de l'incident du fleuve Cavaco et sur l'analyse des mesures de prévention des catastrophes durant l'actuelle saison des pluies.