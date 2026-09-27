Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 septembre 2026

revue de presse

Guinée : L'ancien Premier ministre Sidya Touré est décédé à Paris

L'ancien Premier ministre guinéen et figure de l'opposition Sidya Touré est décédé vendredi 25 septembre à Paris, à l'âge de 81 ans. Ancien technocrate devenu acteur majeur de la vie politique, il aura traversé trois décennies de l'histoire contemporaine de la Guinée.

Sidya Touré, ancien Premier ministre de Guinée et président de l'Union des forces républicaines (UFR), est décédé vendredi 25 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 81 ans. Sa disparition a été annoncée dans la nuit de vendredi à samedi par plusieurs médias guinéens.

Né en 1945 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, Sidya Touré avait effectué une grande partie de sa carrière dans l'administration et les institutions économiques ivoiriennes avant d'occuper les plus hautes fonctions gouvernementales en Guinée. [Source allAfrica]

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À l’ONU, Lamine Zeine accuse Paris et Kiev de soutenir des groupes prêts à attaquer le Niger

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a accusé samedi 26 septembre 2026, à l’Assemblée générale de l’ONU, la France et l’Ukraine de soutenir des groupes armés qui, selon lui, se prépareraient à frapper des positions militaires et des installations pétrolières dans le nord-est du Niger.

Le chef du gouvernement a présenté ces groupes comme des « proxys » armés et guidés par des puissances étrangères. Il n’a pas détaillé publiquement leur identité ni les éléments sur lesquels repose l’imminence qu’il évoque. Ses affirmations sur le soutien français et ukrainien n’ont pas été établies de manière indépendante. [Source Beninwebtv]

Le trophée spécial du Prix de l’eau de l’Afrique de l’Ouest décerné à Bassirou Diomaye Faye

Le trophée spécial du Prix de l’eau de l’Afrique de l’Ouest a été décerné au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l’occasion de la première édition du Forum de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (FREAO 2026) qui s’est tenue les 24 et 25 septembre à Abidjan, a t-on appris, samedi.

La rencontre était axée sur le thème : ‘’Valorisons l’eau pour transformer l’Afrique de l’Ouest’’, selon un communiqué du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Cette distinction reconnaît ”la vision portée par le chef de l’Etat sénégalais en faveur d’une gouvernance durable des ressources en eau”, ainsi que ”les actions engagées pour faire de l’eau un levier de développement, de coopération régionale et de résilience”, explique le texte. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Afrique du Sud : Une dixième femme retrouvée morte dans la série de meurtres

La police sud-africaine a découvert samedi un nouveau corps à Ekurhuleni, à l'est de Johannesburg.

Cette nouvelle macabre porte à 10 le nombre de femmes retrouvées mortes dans cette municipalité au cours des deux derniers mois. Elle vient également alimenter les inquiétudes croissantes concernant les violences faites aux femmes dans un pays depuis longtemps en proie à la criminalité violente, tandis que la police s'efforce de déterminer si ces meurtres sont liés.

Le corps a été découvert dans le township de Tembisa, a indiqué la police, sans fournir plus de détails. « À ce stade, nous ne pouvons que confirmer la découverte du corps. Les équipes chargées de la gestion de la scène de crime et tous les intervenants nécessaires sont actuellement sur place », a déclaré la porte-parole de la police, la brigadière Brenda Muridili. [Source Africanews]

Maroc-France :10 ans de prison pour le chanteur Saad Lamjarred

Un tribunal de Paris a condamné en appel le chanteur marocain Saad Lamjarred, samedi 26 septembre, à dix ans de réclusion criminelle pour viol.

Une peine de 10 ans d’emprisonnement a été prononcée à l’encontre du chanteur Saad Lamjarred, supérieure à celle infligée en première instance par la cour d’assises de Paris en 2023, qui avait condamné l’artiste à six ans de prison. Âgé de 41 ans, le chanteur a également fait l’objet d’un mandat de dépôt. Selon le parquet général, Saad Lamjarred a été reconnu coupable de viol aggravé en raison de son état alcoolisé au moment des faits. L’accusation avait requis huit ans de réclusion.

L’affaire concerne des faits survenus en 2016 dans une chambre d’hôtel à Paris. Saad Lamjarred y avait rencontré Laura P., alors âgée de 20 ans, dans une boîte de nuit. Le chanteur avait 31 ans au moment des faits. [Source Apanews]

Lutte contre le VIH/Sida : Le Bénin signe un accord de 544 042 euros avec l’ONUSIDA

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le Bénin a signé avec l’ONUSIDA un accord de financement de 544 042 euros pour soutenir les activités de l’organisation dans le pays sur la période 2026-2027.

L’accord a été signé pour le Bénin par Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué chargé de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette, et Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé. Pour l’ONUSIDA, la signature a été portée par sa directrice exécutive, Winnie Byanyima. [Source Afrik.com]

Eliminatoires CAN 2027. L'Algérie et le Mali impériaux, l'Egypte bute d'entrée... Les derniers résultats de la journée

Les cinq dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2027 se sont terminées ce vendredi 25 septembre en toute fin de soirée. L'Algérie, l'Egypte, le Maroc, le Mali ou encore le Burkina Faso étaient au programme. Voici tous les résultats.

Après les neuf premiers matchs disputés ce vendredi 25 septembre, cinq rencontres ont clos cette journée d'éliminatoires pour la CAN 2027.

Les résultats du soir - Algérie - Zambie : 3-1, Burkina Faso - Bénin : 1-1 , Egypte - Angola : 0-0, Mali - Cap-vert : 3-1, Maroc - Gabon : 2-0

A noter, ce vendredi, la contre-performance du Sénégal de Patrick Vieira face au Mozambique. [Source Africanews]

Le Soudan rejette la position américaine sur la légitimité des parties belligérantes

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohieddin Salem, a rejeté la position américaine selon laquelle ni l'armée ni les Forces de soutien rapide (RSF) et leurs dirigeants ne représentent le gouvernement légitime du Soudan.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à New York vendredi, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Salem a déclaré que Khartoum restait ouvert au dialogue mais n'accepterait pas des solutions imposées de l'extérieur.

« Le gouvernement soudanais est ouvert au dialogue, mais il n'accepte pas l'ingérence étrangère ni des solutions imposées de l'extérieur au gouvernement du Soudan, qui représente le peuple soudanais », a martelé Salem. [Source TRT Afrika]

Quartier Latin : Koffi Olomidé prépare ses adieux

Le 26 novembre 2026, le Quartier Latin célébrera ses 40 ans d’existence. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, Koffi Olomidé prévoit la sortie d’un coffret avec pour titre-phare « La vie en rose ».

Dans le prolongement de cette célébration, la Golden Star ouvrira l’année 2027 par un grand concert à Paris, avant d’entamer ce qui devrait être sa dernière année de prestations scéniques. En effet, 2027 devrait marquer son retrait de la scène musicale, renseigne son cercle restreint.

Le « Roi du Tchatcho » entend refermer ce chapitre de sa carrière par une grande tournée d’adieu, avec pas moins d’une dizaine de dates prévues dans plusieurs pays qui ont jalonné son parcours artistique, notamment le Congo-Brazzaville et la Côte d’Ivoire. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Maracana : Le Togo prépare sa deuxième Coupe du monde

À quelques jours du coup d’envoi de la deuxième Coupe du monde de Maracana, la sélection togolaise achève sa préparation. Ce sport, variante du football née en Côte d’Ivoire, se joue à six contre six sur un terrain réduit. Troisième de la première édition en 2024, le Togo retrouvera la France, le Canada et les États-Unis dans le groupe C. Notre reportage auprès de l’équipe nationale, à l’entraînement.

Passes, duels, tirs: à quelques jours de la compétition, la sélection togolaise de Maracana enchaîne les derniers exercices. Cette variante du football se joue à six contre six, sur un espace comparable à un terrain de handball.

Seize équipes, réparties en quatre groupes, sont attendues au Cameroun, où le tournoi s’ouvre le 25 septembre. Le groupe est-il prêt ? Son sélectionneur avance un chiffre. [Source Le 360 Afrique]