Cote d'Ivoire: Coopération économique - Les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire renforcent leur partenariat

Son Excellence Ali Yousef Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le dialogue économique et d'encourager la mise en oeuvre de projets stratégiques communs.

Les relations entre Abidjan et Abu Dhabi se portent bien. La rencontre économique, tenue le 25 septembre 2026, a servi de tremplin au renforcement de cette coopération. Elle a eu lieu au sein de l'ambassade des Émirats arabes unis et a mobilisé plusieurs acteurs économiques ainsi que des représentants du secteur privé ivoirien.

L'événement a été organisé avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci).

Des représentants des principales institutions économiques ivoiriennes étaient également présents à cette cérémonie, qui consistait à explorer les opportunités d'investissement offertes dans les deux pays et à renforcer la coopération économique bilatérale.

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Les échanges ont notamment porté sur le climat des affaires, le système bancaire, les incitations fiscales, les garanties juridiques, ainsi que les procédures de création et d'établissement des entreprises aux Émirats arabes unis et en Côte d'Ivoire.

À travers cette initiative, l'ambassade des Émirats arabes unis a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire, à renforcer les échanges commerciaux et à favoriser le développement de partenariats économiques entre les deux pays.

Cette rencontre s'est inscrite dans une dynamique plus large visant à consolider la coopération économique et commerciale entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire, à promouvoir des investissements durables et mutuellement bénéfiques, en cohérence avec la vision et les orientations des hautes autorités des deux pays.

Son Excellence Ali Yousef Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, a salué l'engagement des institutions partenaires et des acteurs économiques ayant pris part à cette rencontre, réaffirmant la volonté de son pays de poursuivre le dialogue économique et d'encourager la mise en oeuvre de projets stratégiques communs.

Les partenaires ivoiriens ont, pour leur part, salué cette plateforme d'échanges et exprimé leur volonté de poursuivre cette dynamique à travers l'organisation prochaine de rencontres économiques réciproques, afin d'approfondir les opportunités identifiées lors de cette rencontre.