Cote d'Ivoire: Crise à la Matca - Touré Adama préconise des élections libres et transparentes

Pour mettre un terme à la crise qui secoue depuis plus d'un an la Mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (Matca), Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), préconise l'organisation d'élections libres et transparentes.

La crise qui perdure au sein de la Mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (Matca) continue de susciter des réactions dans le secteur du transport. Après plusieurs tentatives de rapprochement entre les différentes parties, Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), propose une voie de sortie : retourner aux urnes.

Face à la presse, le samedi 26 septembre 2026, le responsable syndical a consacré son intervention à la situation de la Matca. Il a, dans un premier temps, salué la réaction des pouvoirs publics au déclenchement de la crise, notamment la décision du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget de nommer un administrateur provisoire.

Selon Touré Adama, cette intervention de l'État était nécessaire dans un contexte où les sociétaires, confrontés aux dissensions internes, « ne savaient plus vers qui se diriger ». Il a également évoqué les différentes rencontres initiées pour rapprocher les protagonistes et favoriser une reprise du dialogue.

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Mais, à l'en croire, ces initiatives n'ont pas permis de parvenir à une solution durable. « Les rencontres organisées çà et là afin de permettre aux deux camps de se rapprocher, de se réconcilier et de travailler la main dans la main ont accouché d'une souris », a-t-il déploré.

Pour le président de la Cngr-CI, la persistance de cette crise est d'autant plus préoccupante que le taxi-compteur constitue, selon lui, l'une des vitrines du pays. « C'est un label dans la sous-région », a-t-il soutenu, appelant ainsi à préserver l'image et la crédibilité de cette activité.

Face à cette situation, Touré Adama défend une solution qu'il estime susceptible de restaurer la légitimité des dirigeants de la mutuelle : l'organisation d'élections ouvertes aux sociétaires à jour de leurs cotisations. « Pour notre part, face à cette crise qui perdure, la seule et unique voie de sortie de crise, ce sont des élections libres et transparentes où tous les sociétaires à jour de leur cotisation pourront prendre part au vote », a-t-il déclaré.

Il s'appuie notamment sur les précédentes crises ayant affecté la Matca, dont celle de 2009. Selon lui, l'organisation d'une élection à cette période avait permis aux sociétaires à jour de leurs cotisations de participer au scrutin et de contribuer ainsi au règlement de la crise. « Alors, qu'attendons-nous pour expérimenter les mêmes remèdes ? », s'est-il interrogé.

Fort de cette expérience, le président de la Cngr-CI invite les autorités compétentes à favoriser la tenue d'un scrutin permettant aux sociétaires de choisir leurs représentants dans des conditions transparentes.

Touré Adama a ainsi appelé l'ensemble des départements concernés par le dossier à oeuvrer à l'organisation de ces élections. Une démarche qui, selon lui, permettrait de mettre fin à la crise et de « faire revenir » la mutuelle aux transporteurs.