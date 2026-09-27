Cote d'Ivoire: Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours - Un campus religieux pour renforcer les compétences et la foi des jeunes

La Direction régionale des Séminaires et Instituts de religion de l'Afrique de l'Ouest francophone de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a lancé, le samedi 26 septembre 2026, à Grand-Bassam, les activités de son campus de l'Institut de religion. Une initiative destinée aux jeunes de 18 à 35 ans, avec un accent sur la formation spirituelle, académique et professionnelle.

La cérémonie, organisée dans le bâtiment de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a permis de présenter les objectifs, les programmes de cours et les activités prévues pour l'année académique 2026-2027.

Directeur régional des Séminaires et Instituts de religion pour l'Afrique de l'Ouest francophone, Joseph Poda, a souligné la portée de cette implantation à Grand-Bassam, ville historique de la Côte d'Ivoire.

« Ces classes pourront renforcer leur foi, mais aussi approfondir leurs compétences afin d'être des jeunes plus performants, plus utiles à la société et certainement plus enclins à contribuer au développement local, mais aussi au développement national », a-t-il déclaré.

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Ouvert à tous, indépendamment de l'obédience religieuse, le programme est gratuit et suit le calendrier scolaire et universitaire national. Certains cours peuvent également donner droit à des crédits universitaires d'une université nord-américaine.

Président du pieu de Grand-Bassam, Koffi Kouadio Lucien a insisté sur le lien entre formation et consolidation de la famille. « Nous croyons que la famille est la cellule de base de la société. (...) Notre objectif, c'est de rendre cette famille forte par l'éducation spirituelle et par l'éducation académique », a-t-il expliqué.

Du côté des étudiants, l'intérêt est déjà manifeste. Michel Bolou, président du conseil des étudiants du campus, annonce environ 800 inscriptions et espère une participation active de plus de 300 jeunes durant l'année.

Les cours sont programmés du lundi au vendredi à Grand-Bassam, Bonoua et Abidjan. Étudiant en troisième année de licence de santé publique à l'Université Brigham Young et professionnel aux États-Unis, Michel Bolou estime que ces enseignements permettront aux jeunes d'acquérir des valeurs morales et des compétences utiles à leur avenir.

Balie Ashley, étudiante, voit également dans cette initiative une occasion de rapprocher connaissances spirituelles et intellectuelles. « Pour moi, la connaissance spirituelle va de pair avec la connaissance intellectuelle », a-t-elle témoigné.

Même appréciation chez Soeur Oro Grâce épouse Gbangbo qui se réjouit de l'arrivée du campus à Grand-Bassam. Elle estime que la formation permettra aux jeunes de développer des compétences spirituelles et professionnelles pour devenir des citoyens responsables et porteurs de valeurs.

À travers ce campus, la Direction régionale entend ainsi offrir aux jeunes un cadre d'apprentissage, de développement personnel et de leadership, tout en favorisant leur engagement au service de la communauté et du pays.