Cote d'Ivoire: Célébration du 4e anniversaire du retour de Charles Blé Goudé - Le Cojep annonce deux journées de festivités à Yopougon

Le 28 novembre 2026 marquera le quatrième anniversaire du retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), après plusieurs années passées à la Cour pénale internationale (Cpi).

À cette occasion, son parti prévoit deux jours de célébration à la place CP1 de Yopougon, sous le thème « Fête de la dignité et de l'espérance ».

L'annonce a été faite le samedi 26 septembre 2026, au Baron de Yopougon par Joël Poté, président du comité d'organisation, lors de la cérémonie officielle de lancement de l'événement.

Selon lui, la première journée, prévue le vendredi 27 novembre, sera marquée par plusieurs activités, notamment un mini-sommet, un tournoi de l'espérance doté du trophée Charles Blé Goudé et un match de gala réunissant des équipes issues de différents partis politiques de l'opposition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La célébration atteindra son point culminant le samedi 28 novembre, à la place CP1. Cette journée d'apothéose sera marquée par une adresse aux Ivoiriens du président du Cojep, Charles Blé Goudé.

Joël Poté a expliqué que le choix de ce site n'est pas fortuit, la place CP1 occupant une place symbolique dans le parcours judiciaire de Charles Blé Goudé.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le secrétaire général du Cojep, Yavo Martial, a souligné que cette commémoration dépasse le cadre partisan pour concerner l'ensemble des Ivoiriens. Selon lui, cette célébration rappelle un retour au pays, une épreuve surmontée et une fidélité demeurée intacte.

« Cette fête porte la mémoire d'un retour, d'une épreuve traversée et d'une fidélité maintenue. Mais nous ne voulons pas que cette mémoire devienne une frontière. Nous voulons qu'elle soit un pont », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a également exhorté les responsables du parti à s'engager dans une nouvelle dynamique fondée sur la formation des militants, le renforcement des structures et une présence plus active sur le terrain. Pour lui, l'espérance doit être un moteur d'action et non une simple attente.

« Entre la dignité et l'espérance, il y a le travail », a-t-il insisté, estimant que le plus bel hommage à rendre à Charles Blé Goudé consiste à préparer l'avenir et à poursuivre la consolidation du Cojep.