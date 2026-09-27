Ile Maurice: Richard Duval met l'accent sur la formation et l'avenir du tourisme dans l'île

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, est en mission à Rodrigues dans le cadre des activités de la Tourism Employees Welfare Fund et pour rencontrer les opérateurs touristiques. Il a ainsi effectué une visite de courtoisie au chef commissaire, Franceau Grandcourt, en ce samedi 26 septembre. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les enjeux et perspectives du tourisme local ainsi que les moyens pour soutenir davantage les professionnels du secteur. Les discussions ont notamment porté sur la formation, élément considéré essentiel pour accompagner le développement du tourisme à Rodrigues.

Des chiffres témoins d'une fréquentation dynamique

Cette mission intervient dans un contexte marqué par une progression de la fréquentation touristique à Rodrigues. Selon les dernières données disponibles pour 2025, l'île a enregistré 157 420 arrivées de passagers, contre 141 738 en 2024 et 124 731 en 2023, établissant ainsi un nouveau record.

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Les visiteurs en provenance de Maurice constituent la principale composante du trafic, avec 97 982 arrivées, soit plus de 62 % du total. Par ailleurs, 33 017 arrivées concernaient des résidents ou personnes originaires de Rodrigues retournant dans l'île. Sur le plan international, les principaux marchés identifiés sont Maurice, La Réunion et la France, confirmant ainsi l'importance de ces marchés pour l'activité touristique rodriguaise.

Le TEWF mise sur la formation

Au-delà des chiffres, les échanges ont mis en évidence l'importance de renforcer les compétences et les possibilités de formation adaptées aux différents niveaux et besoins des professionnels du secteur touristique. Le rôle du Tourism Employees Welfare Fund (TEWF), à travers ses différents programmes de formation, figurait parmi les principaux sujets abordés pour mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes.

Le ministre était d'ailleurs accompagné du chairman du TEWF, Roopesh Gujadhur, et de son directeur général, Soobeeraj Goorapah, dont le soutien devrait permettre de développer ces formations. La visite a également compris la remise des prix aux gagnants de la Best Tourte Competition, organisée par le TEWF. La première place est revenue à Marie Desina Henriette, de l'hôtel Cotton Bay, qui a remporté un chèque de Rs 8 000.