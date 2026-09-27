Ile Maurice: Xavier-Luc Duval critique le «NCA Bill» et alerte sur le dossier des Chagos

Le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, a consacré sa conférence de presse de ce samedi 26 septembre aux dossiers du National Crime Agency (NCA) Bill et des Chagos.

Concernant la NCA, Xavier-Luc Duval demande au gouvernement de revoir sa copie, estimant que le projet de loi ne répond pas suffisamment aux réalités de Maurice. Il déplore notamment l'absence de véritable réforme de la police et de mesures spécifiques contre la drogue. Il s'inquiète également de l'écart des conditions de service entre les quelque 12 000 policiers et les futurs agents de la NCA.

Sur les Chagos, Xavier-Luc Duval estime que les précédents gouvernements avaient fait avancer le dossier après plusieurs décennies de négociations. Il critique «l'excès d'arrogance» du gouvernement et affirme que Maurice dispose désormais de moins de marge de manoeuvre sur le plan diplomatique. Il a également évoqué la position de Nigel Farage, opposé à la rétrocession des Chagos à Maurice, ainsi que les incertitudes politiques au Royaume-Uni.