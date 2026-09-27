Tunisie: Ligue 2 - Groupe A - Coup d'envoi - ASS-UST : un choc pour commencer

Relégué à l'issue de la saison écoulée, l'AS Soliman croisera d'entrée de compétition l'US Tataouine, club habitué à jouer les premiers rôles.

La journée inaugurale de Ligue 2 débute cet après-midi. Après un report d'une semaine lié aux difficultés financières et administratives rencontrées par plusieurs clubs, le coup d'envoi sera donné à 15h00 pour les rencontres du groupe A alors que les matchs de la poule B auront lieu demain. Dans le cadre du 1e groupe donc, les duels d'aujourd'hui s'annoncent ouverts.

Tour d'horizon des forces en présence en attendant la vérité du terrain. Candidat au retour parmi l'élite, l'UST ira défier l'ASS, formation reléguée la saison écoulée et qui compte réaliser un bon départ et annoncer par là même la couleur. Pas évident, cependant, de pronostiquer un résultat, car ces deux formations vont s'affronter d'entrée à Bir Bouregba. A

utre postulant pour le retour parmi l'élite, la Zliza croisera à Gabès l'Association Mégrine Sport. Sérieux candidat à la montée, l'ASG doit forcément s'imposer pour lancer sa saison, quoique l'AMS ne se produira pas en victime expiatoire.

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Passons à présent aux outsiders et aux clubs habitués à jouer les trouble-fêtes. A Chebba, le Croissant Chebbien recevra le Sfax Railways Sports, une formation qui a progressé au vu de certaines performances lors de l'exercice écoulé, mais qui manquait encore de constante pour jouer l'accession lors du dernier virage de la saison. Déclassé depuis quelque temps après avoir évolué parmi l'élite, le CS Chebba compte rattraper le temps perdu cette saison.

A son tour, l'Océan, Club de Kerkennah, équipe frisson la saison passée après avoir donné du fil à retordre à plus d'un cador de L2, recevra le Croissant Sportif de Msaken au stade 2 mars de Sfax. Là aussi, l'explication s'annonce équilibrée. Enfin, concernant les équipes qui ambitionnent de bousculer la hiérarchie, à Korba, l'ES Beni Khalled accueillera Baâth Bouhajla, une équipe accrocheuse la saison écoulée.

Aussi, à Ben Arous, le Sporting local croisera les Fatimides d'El Makarem avec l'ambition de débuter la saison sur une bonne note. Enfin, à Sousse, le Stade Soussien, équipe qui a validé sa montée en Ligue 2 en mai dernier, recevra l'AS Agareb, un onze qui avait farouchement lutté pour sa survie la saison passée validant ainsi sa place au second échelon national.