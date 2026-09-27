Tunisie: Financement de l'action climatique - Mohamed Ali Nafti plaide pour la concrétisation de l'initiative de la CESAO

En marge de sa participation aux travaux de la semaine de haut niveau de la 81ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a rencontré, le 26 septembre 2026, Mme Rania Al-Mashat, Secrétaire Générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire Exécutive de la Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (CESAO).

Le Ministre a félicité la responsable onusienne à l'occasion de sa prise de fonctions, réaffirmant l'importance que la Tunisie accorde au rôle joué par la CESAO dans l'appui aux Pays arabes et dans l'accompagnement de leurs efforts de développement économique et social face aux défis auxquels ils sont confrontés.

L'entretien a porté sur les moyens de renforcer et d'élargir la coopération entre la Tunisie et la CESAO, notamment dans les domaines économique, social, du développement et technologique. Le Ministre a, à cet égard, renouvelé son invitation à la Secrétaire Exécutive à poursuivre les échanges sur les perspectives de développement de cette coopération.

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Dans ce cadre, les deux parties ont abordé l'initiative de la CESAO relative à la convertion des dettes en financement de l'action climatique et du développement, et ont également souligné l'importance de l'appui technique de cette Institution pour l'élaboration de la feuille de route et l'identification des projets prioritaires pour la Tunisie.

Le Ministre a insisté sur l'importance de passer à la phase de concrétisation de cette initiative, à travers la conclusion d'accords de conversion de dettes avec les partenaires et les bailleurs de fonds, de manière à contribuer à alléger le fardeau de la dette et à mobiliser des ressources supplémentaires pour financer l'action climatique et le développement inclusif.