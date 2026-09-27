Tunisie: Bonne nouvelle pour les Tunisiens - Les frais de visa supprimés pour ce pays

Les ressortissants tunisiens figurent désormais parmi les nationalités exemptées du paiement des frais de visa pour l'Irlande, selon les informations publiées par l'Immigration Service Delivery (ISD), le service irlandais chargé de l'immigration.

La Tunisie fait partie d'une liste de 16 nationalités bénéficiant de cette exemption, aux côtés notamment de la Bosnie-Herzégovine, de la Côte d'Ivoire, de l'Équateur, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Kosovo, du Kirghizistan, du Monténégro, du Maroc, de la Macédoine du Nord, du Pérou, de la Serbie, du Sri Lanka, de l'Ouganda et de la Zambie.

Cette mesure signifie concrètement que les demandeurs tunisiens éligibles à un visa irlandais n'ont pas à acquitter les frais habituels de demande. Ceux-ci s'élèvent normalement à 60 euros pour un visa à entrée unique et à 100 euros pour un visa à entrées multiples. Des frais supplémentaires, notamment administratifs ou liés à la transmission des documents, peuvent toutefois s'appliquer selon le lieu de dépôt de la demande.

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L'exemption des frais ne signifie toutefois pas une exemption de visa. Les ressortissants tunisiens restent soumis aux règles irlandaises en matière d'entrée et doivent, lorsqu'un visa est requis, déposer une demande et fournir les documents nécessaires. Pour un visa de court séjour, la procédure passe notamment par le système irlandais AVATS, avant la transmission du dossier au bureau compétent.

Un visa irlandais constitue donc un dispositif distinct du visa Schengen et les règles irlandaises s'appliquent pour l'entrée sur le territoire irlandais.

La mesure concerne ainsi le coût de la procédure et non la suppression de l'obligation de visa pour les Tunisiens.