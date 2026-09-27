Angola: La ministre réaffirme son engagement envers la valorisation des professionnels de santé

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a réaffirmé vendredi son engagement à valoriser, honorer et reconnaître le travail des professionnels de santé.

Dans un message adressé à l'ANGOP à l'occasion de la Journée des professionnels de santé, célébrée le même jour, la gouvernante souligne le rôle essentiel de ces professionnels qui, au quotidien, assurent la promotion, la prévention, l'assistance et la réhabilitation de la santé de la population.

Elle salue le dévouement, la résilience et l'humanité dont font preuve ces professionnels dans l'exercice de leurs fonctions.

La ministre de la Santé considère cet acte comme un hommage rendu aux personnels de santé, sous la devise « Valoriser les professionnels de santé, renforcer le système national de santé pour mieux servir l'Angola ».

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« Au nom du ministère de la Santé et en mon nom propre, j'exprime ma profonde gratitude à chaque professionnel de santé pour son engagement, son dévouement et son sens du devoir au service de notre pays », souligne-t-elle.

La responsable mentionne également que l'Angola connaît une période de transformation de son secteur de la santé, marquée par l'expansion des services, la modernisation des unités de santé et le renforcement des ressources de diagnostic et d'assistance.

Elle explique qu'aucune infrastructure, aucun équipement, aucune technologie ne peut remplacer le savoir-faire, le dévouement et la dimension humaine de celles et ceux qui oeuvrent pour garantir la santé et le bien-être de la population.

Sílvia Lutucuta ajoute que le recrutement de 47 233 nouveaux agents et l'investissement continu dans la formation ont déjà permis de former plus de 19 000 personnes.

Ces réalisations, souligne-t-elle, témoignent de l'engagement à valoriser les ressources humaines et à construire un système de santé intégré toujours mieux préparé à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

Elle explique qu'ils continuent de faire face à des épidémies de choléra et de variole, et salue tout particulièrement le courage, le dévouement et le sens du devoir de tous les agents qui restent en première ligne, au service des communautés.

La ministre exprime sa reconnaissance pour le travail, le dévouement, les sacrifices et la résilience dont font preuve quotidiennement les citoyens au service de leur santé et de leur bien-être.

« Valoriser les professionnels de santé, c'est valoriser ceux qui prennent soin des autres, protéger le bien-être de tous et investir dans l'avenir de l'Angola », a-t-elle conclu.