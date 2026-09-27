Angola: Le pays et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération spatiale

Luanda — Le Bureau de gestion du programme spatial angolais (ANGOP) et l'Agence spatiale des Émirats arabes unis (EAU) ont signé, ce jeudi 25 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une lettre d'intention visant à promouvoir la collaboration dans les domaines des satellites, de l'observation de la Terre, du renforcement des capacités et de l'innovation.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP vendredi, cet accord jette les bases d'un renforcement de la coopération spatiale entre l'Angola et les Émirats arabes unis.

Le document a été signé par le directeur général du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), Zolana João, et par le directeur général de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis (EAU), Salem Butti Al Qubaisi, en marge de l'Africa Space Expo (ASPEX) 2026, où l'Angola est pays invité d'honneur.

La signature s'est déroulée en présence du ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, qui se trouve à Abidjan pour participer à la conférence ASPEX 2026.

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Selon la note, la lettre d'intention témoigne de l'intérêt commun des deux pays à promouvoir l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et à créer des opportunités de collaboration dans les domaines des sciences et technologies spatiales, contribuant ainsi au renforcement de leurs programmes nationaux respectifs.

Parmi les domaines de coopération identifiés, on peut citer : l'accès aux données et informations satellitaires et leur échange, le développement d'applications et de services d'observation de la Terre adaptés aux priorités nationales et régionales, la collaboration au développement de satellites et de technologies connexes, ainsi que des initiatives conjointes de recherche, d'innovation et techniques.

L'accord prévoit également l'échange de connaissances spécialisées et de bonnes pratiques en matière de politique, de gouvernance et de réglementation spatiales, ainsi que des initiatives de renforcement des capacités, d'éducation et de formation professionnelle.

Un autre axe prioritaire est le développement du capital humain dans le secteur spatial, grâce à la mise en oeuvre de programmes de renforcement des capacités, d'ateliers, d'échanges techniques, de stages et d'activités de partage des connaissances.

La Charte prévoit également que, d'un commun accord et conformément au droit applicable, les deux participants peuvent explorer les possibilités de collaboration avec les universités, les centres de recherche, les organismes gouvernementaux et les entreprises du secteur privé.

L'instrument signé établit un cadre initial de coopération et ne crée pas, en soi, d'obligations juridiquement contraignantes. Tout projet ou initiative spécifique devra être défini par des accords ou ententes distincts entre les parties.

Cette signature constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre l'Angola et les Émirats arabes unis dans le domaine spatial et ouvre des perspectives d'échange de connaissances, de développement technologique et de création d'applications spatiales ayant un impact sur le développement socio-économique.