Angola: Le pays réaffirme son engagement en matière de prévention des pandémies

New York — L'Angola a réaffirmé, jeudi, au siège des Nations Unies, son engagement à renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies, lors de la 2e réunion de haut niveau sur le sujet.

Cette réunion s'est tenue en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies et a coïncidé avec la Journée des personnels de santé en Angola, une journée dédiée à la reconnaissance des professionnels qui assurent les soins de santé, la surveillance épidémiologique, la prévention des maladies et la riposte aux urgences de santé publique sur l'ensemble du territoire national.

Représentant la ministre de la Santé, Sílvia Paula Valentim Lutucuta, le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Alberto Pinto de Sousa, a présenté les principales mesures adoptées par le pays pour renforcer le Système National de Santé, protéger les populations et contribuer à une riposte mondiale plus coordonnée aux futures urgences sanitaires.

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Dans son discours, Carlos Alberto Pinto de Sousa a déclaré que l'expérience de la COVID-19 a démontré que la sécurité sanitaire de chaque pays est indissociable de la santé mondiale et a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale, du multilatéralisme, de l'équité et de la solidarité entre les nations.

Il a évoqué les investissements réalisés par l'Angola dans l'expansion et la modernisation du Service national de santé, en particulier dans les soins de santé primaires, qui représentent plus de 80 % des nouvelles unités de santé, ainsi que dans la croissance des effectifs du secteur.

Dans le domaine de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence, il a présenté les capacités développées par le Centre opérationnel d'urgence de santé publique, le diagnostic moléculaire et le séquençage génomique, dans le cadre d'une approche intégrée « Une seule santé », qui comprend également la coordination transfrontalière et le partage d'informations.

La délégation angolaise a également mis l'accent sur l'investissement dans les ressources humaines en santé, en soulignant le programme de formation et de spécialisation destiné à environ 38 000 professionnels de santé d'ici 2028.

Cette initiative vise à renforcer les capacités nationales de réponse aux situations d'urgence et à permettre l'évolution des équipes d'intervention rapide vers le modèle des équipes médicales d'urgence, conformément aux normes internationales de l'Organisation mondiale de la Santé.

Sur le plan international, l'Angola a plaidé pour la nécessité d'assurer un financement durable et un accès équitable aux vaccins, aux outils de diagnostic, aux médicaments et aux technologies de santé, tout en renforçant la coopération scientifique et les capacités de production locales en Afrique.

La délégation angolaise a réaffirmé son soutien à la Déclaration politique sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies et a souligné que les engagements pris par la communauté internationale doivent s'accompagner d'actions concrètes, de ressources adéquates et de mécanismes de suivi transparents.

Le secrétaire d'État à la Santé publique a également déclaré que la santé mondiale ne pourra être atteinte que par une action collective, fondée sur un multilatéralisme fort, l'équité et la solidarité.