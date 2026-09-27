Angola: Le pays clarifie à l'OMC l'obligation d'acheter 20 % de produits nationaux

25 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La révision des conditions d'achat de produits alimentaires sur le marché intérieur en vue de leur importation figurait parmi les points soulevés par l'Angola lors de la 116e réunion du Comité de l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui s'est tenue les 24 et 25 de ce mois à Genève (Suisse).

Ce sujet, qui a suscité des demandes de clarification de la part des États-Unis, portait sur le décret présidentiel nº 130/26, en vigueur en Angola depuis le 26 juin de cette année, un diplôme qui oblige les importateurs de volaille, de porc, de riz, de sucre raffiné et de tilapia à se procurer au moins 20 % de produits nationaux par rapport au volume qu'ils envisagent d'importer.

À l'occasion, la délégation angolaise a assuré que cette mesure « ne constitue pas une interdiction d'importations », mais vise à atténuer les dysfonctionnements actuels des chaînes d'approvisionnement mondiales, à stimuler la production nationale et à consolider la sécurité et la souveraineté alimentaires du pays, selon un communiqué de presse parvenu vendredi à l'ANGOP.

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Par ailleurs, la délégation angolaise a indiqué qu'elle soumettrait officiellement ses réponses écrites à l'OMC en temps voulu, soulignant que certaines des préoccupations américaines avaient déjà été abordées lors d'une réunion bilatérale tenue deux semaines auparavant.

Les relations commerciales officielles entre l'Angola et les États-Unis ont été établies en 1993, année de la reconnaissance officielle du gouvernement angolais par les États-Unis.

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