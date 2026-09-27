Congo-Kinshasa: Coupe du Congo/Basket-ball - Les grosses affiches des demi-finales sont connues

26 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le dernier carré de la 43eme édition de la Coupe du Congo de basket-ball se joue ce samedi 26 septembre 2026 au Gymnase jumelé du stade des Martyrs à Kinshasa.

Chez les dames, à 11h locales, le BC Hatari de Kinshasa affronte le BC Lupopo de Lubumbashi ; tandis que le BC CNSS (Caisse nationale de la sécurité sociale) de Kinshasa croisera le BC Makomeno de Lubumbashi à 15 heures.

Chez les messieurs, le BC Bahari de Béni va se mesurer au BC Molokai de Kinshasa à 13h et à 17h, BC Génération Espoir de Lubumbashi va défier le BC Chaux Sport de Kinshasa.

La veille, le gymnase a vibré au rythme des rencontres des quarts de finales chez les hommes. Bahari a validé son ticket pour les demi-finales en se débarrassant de BC Mwanga de Kolwezi sur la note de 83 points à 62. Ensuite, le BC ONATRA de Kinshasa est tombé face au BC Génération Espoir sur la marque de 40 points à 42.

BC Molokai a écarté le BC Mariapolis de Kolwezi sur le score de 81 points à 53. Enfin, dans un duel de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa, le BC Chaux Sport a battu le BC Terreur. Score final : 72 points à 69.

Cette fête nationale de la balle orange, qui a débuté le 17 septembre, ira jusqu'au 30 septembre 2026 au gymnase jumelé du stade des Martyrs à Kinshasa.

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