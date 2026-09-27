Congo-Kinshasa: L'Union européenne réaffirme son soutien à la réforme judiciaire en RDC

L'Union européenne (UE) se dit disposée à accompagner la RDC dans la mise en oeuvre des réformes prioritaires du secteur de la justice. Le chef de la délégation de l'UE en RDC, Douglas Carpenter, l'a déclaré jeudi 24 septembre 2026 à Kinshasa, à l'issue d'un entretien avec le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa.

Les échanges ont notamment porté sur l'opérationnalisation du Tribunal pénal économique et financier (TPEF), les infrastructures pénitentiaires et la transformation numérique du secteur de la justice.

À l'issue de cette rencontre, Douglas Carpenter a réaffirmé la disponibilité de l'Union européenne à poursuivre le dialogue avec le ministère de la Justice et à examiner les possibilités d'appui aux réformes identifiées comme prioritaires.

Parmi les domaines évoqués figurent le renforcement du dispositif de lutte contre la corruption et l'opérationnalisation de la profession de notaire. Ces réformes visent notamment à renforcer la sécurité juridique et à contribuer à l'amélioration du climat des affaires.

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Le chef de la délégation de l'UE a également indiqué que son organisation était disposée à faciliter les échanges avec les partenaires susceptibles de contribuer au financement des priorités du secteur.

Justice internationale et droits humains

Les deux responsables ont également abordé les questions liées à la justice internationale, à la lutte contre l'impunité et à la récupération des avoirs issus de la corruption.

« On a discuté comment poursuivre notre dialogue sur les questions de politiques et de justice, y compris au niveau global, comme les questions sur la justice internationale », a rapporté Douglas Carpenter.

Les droits humains, les libertés publiques et l'espace numérique ont également figuré parmi les sujets abordés, avec un accent mis sur le dialogue, la protection des droits fondamentaux et le respect de l'État de droit.