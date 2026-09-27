Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - Les mesures de prévention renforcées dans les écoles après le décès d'un élève

Les équipes de riposte contre Ebola renforcent les mesures de prévention et de contrôle dans les établissements scolaires de l'Ituri, afin de limiter les risques de transmission du virus, ont rapporté des sources médicales vendredi 25 septembre 2026.

Dans la zone de santé de Rwampara, depuis quelques jours, les écoles ont notamment été dotées de matériel de prévention et de contrôle des infections. Des brigades scolaires et des points focaux ont également été mis en place dans chaque établissement pour assurer la surveillance et servir de relais avec les équipes sanitaires.

Selon le médecin chef de la zone de santé de Rwampara, le docteur Patrick Basara, des visites sont effectuées quotidiennement dans les écoles afin d'identifier rapidement les élèves ou les membres du personnel présentant des symptômes.

« Nous faisons des visites chaque jour, au moins dans des écoles, pour voir si l'enfant présente la température. Si la température est élevée, on l'extirpe directement », explique-t-il.

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Un suivi renforcé des élèves

Les équipes sanitaires ont également renforcé la surveillance autour des élèves exposés à un cas confirmé.

Le docteur Patrick Basara cite notamment le cas de l'école Maranata, à Shari, où un cas positif a été détecté. Les élèves de cet établissement font l'objet d'un suivi, avec l'appui de relais communautaires.

Selon lui, chaque relais communautaire assure le suivi d'une vingtaine d'élèves, matin et soir. Les ménages des enfants sont également identifiés afin de pouvoir poursuivre la surveillance à domicile en cas d'absence scolaire.

« S'il présente des signes, on l'achemine au niveau de CT. Avec cette stratégie, il est possible de couper la chaîne de transmission et aussi de protéger nos élèves qui sont à l'école », affirme le médecin chef.

Inquiétude à l'école primaire de Lalia

Par ailleurs, une inquiétude règne depuis jeudi 24 septembre à l'école primaire de Lalia, près de Biakato-centre, dans le territoire de Mambasa.

Cette situation fait suite au décès, mercredi, d'un élève de cet établissement des suites de la maladie à virus Ebola, selon les autorités scolaires.

D'après des sources concordantes, la nouvelle a provoqué des inquiétudes au sein de l'établissement. Certains élèves auraient quitté les salles de classe, tandis que plusieurs parents auraient préféré ne pas envoyer leurs enfants à l'école jeudi matin, par mesure de précaution.

Les autorités scolaires de la sous-division Mambasa 2 appellent les élèves, les enseignants et les parents au respect strict des mesures de prévention afin de réduire les risques de contamination en milieu scolaire.