Congo-Kinshasa: Le député Gratien Iracan réclame la sécurisation du site de déplacés de Kigonze après l'incendie de plusieurs abris

Dans un communiqué consulté ce vendredi 25 septembre par Radio Okapi, le député national élu de Bunia, Gratien Iracan, appelle les autorités provinciales de l'Ituri à rétablir l'ordre au site de déplacés de Kigonze, à Bunia, tout en veillant au respect de la loi et des droits humains.

Mercredi dernier, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré sur ce site, détruisant des abris de fortune et obligeant les personnes vulnérables à quitter les lieux.

Dans ce communiqué, l'élu dénonce des violations présumées des droits humains dans ce site et demande au gouverneur militaire de l'Ituri de s'impliquer pour assurer la protection des civils.

Lutter contre la criminalité dans le respect de la loi

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Gratien Iracan dit soutenir les efforts des autorités provinciales pour sécuriser le site de Kigonze et la ville de Bunia. Il déplore toutefois les pertes en vies humaines, les blessés et les déplacements de civils rapportés ces derniers jours.

Pour l'élu, la lutte contre la criminalité doit se faire dans le respect de la loi, des droits humains et de la dignité de chaque personne.

Il estime que les personnes suspectées d'activités criminelles doivent être identifiées et interpellées par les services compétents, sans être confondues avec l'ensemble de la population civile, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées.

« La responsabilité pénale est individuelle », insiste le député, appelant à préserver les civils dans les opérations de sécurité.

Le site de Kigonze largement vidé

Gratien Iracan demande au gouverneur militaire de l'Ituri de se saisir de la situation, de rétablir l'ordre à Kigonze et de garantir la protection des civils.

Il souhaite également que les sites de déplacés restent des espaces de protection pour les personnes ayant fui les violences, et non des lieux exposés à l'insécurité.

Le site de Kigonze, qui accueillait environ 19 000 déplacés selon des estimations locales, s'est fortement vidé depuis le début d'une opération de sécurité. Plusieurs familles ont quitté les lieux et vivent désormais dans des familles d'accueil ou dans la rue.

Plusieurs abris et biens de déplacés ont également été détruits dans un incendie survenu mercredi 23 septembre. Les auteurs et les circonstances de cet incendie n'étaient pas encore établis.