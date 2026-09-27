Tunisie: Education - Une plateforme d'écoute à distance pour lutter contre les comportements à risque

Une plateforme d'écoute à distance sera prochainement mise en place dans le cadre du programme exécutif de lutte contre les phénomènes émergents et les comportements à risque, a annoncé samedi à Mahdia le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri.

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge d'une visite effectuée dans plusieurs établissements scolaires de la région, le ministre a précisé que cette plateforme sera mise en place en coordination avec les ministères de l'Éducation, de la Santé et des Affaires sociales. Le déploiement du plan exécutif débutera au mois d'octobre prochain, a-t-il ajouté.

Ce programme est le fruit d'une réflexion et d'une collaboration entre une dizaine de ministères, a indiqué le ministre, précisant qu'il prévoit notamment l'intervention d'animateurs des maisons de jeunes, de cadres du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors ainsi que de professionnels de santé dans les établissements scolaires pour assurer des séances d'information et de sensibilisation.

Il s'agit également de consacrer dix minutes pendant les séances d'éducation sociale pour sensibiliser les élèves aux différents risques auxquels ils peuvent être exposés, notamment ceux liés au cyberespace, et les informer des moyens de prévention.

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Lors de sa visite, le ministre a inauguré plusieurs établissements scolaires récemment construits, dont le collège Erriadh à Boumerdès, réalisé pour un coût de 7,323 millions de dinars, et l'école primaire de Boumerdès, dont le coût s'élève à 1,120 million de dinars.

Il a aussi inspecté plusieurs chantiers, appelant à achever les travaux dans les délais impartis et soulignant la disposition du ministère à programmer de nouveaux projets en fonction des besoins de la région.

Le ministre a également visité plusieurs établissements relevant des délégations de Souassi, El Jem, Sidi Alouane, Chebba, Ksour Essef et Mahdia.

Sur 433 projets scolaires programmés dans la région de Mahdia, 201 ont été achevés, 9 sont en phase d'évaluation et 40 sont en cours de réalisation moyennant un budget total d'environ 25 millions de dinars outre 183 autres projets au stade des études.