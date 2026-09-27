Ethiopie: « Les Églises orthodoxes d'Éthiopie et d'Inde sont très proches sur le plan spirituel », déclare le patriarche Baselios Marthoma Mathews III

Addis Ababa — « L'Éthiopie et l'Inde sont géographiquement éloignées, mais nos Églises sont spirituellement très proches, leurs Églises orthodoxes étant unies par une foi apostolique commune », a déclaré le patriarche de l'Église orthodoxe syrienne de Malankara en Inde, Sa Sainteté Baselios Marthoma Mathews III.

S'exprimant aujourd'hui lors de la célébration de la fête de Demera à Addis-Abeba, le patriarche a déclaré que l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo et l'Église orthodoxe syrienne de Malankara appartiennent à la famille des Églises orthodoxes orientales et partagent un héritage spirituel façonné par l'Eucharistie, le jeûne, la prière, l'ascétisme, la communion des saints et la croix du Christ.

« Nos nations sont géographiquement éloignées, mais nos Églises sont spirituellement très proches », a-t-il souligné, précisant que le lien entre les deux Églises ne repose pas principalement sur la diplomatie ou les relations institutionnelles, mais sur leur foi apostolique commune.

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Sa Sainteté Baselios Marthoma Mathews III a déclaré que les relations entre les deux Églises s'étaient développées au fil de décennies de visites, de coopération théologique et d'échanges, rappelant que la rencontre des chefs des Églises orthodoxes orientales à Addis-Abeba en 1965 avait constitué une étape importante dans l'histoire de leur communion.

Il a également mis en avant les contributions des théologiens et du clergé de l'Église orthodoxe malankare à l'enseignement théologique et à la fraternité en Éthiopie, ainsi que les visites réciproques des chefs des deux Églises.

Le patriarche a en outre rappelé qu'un accord bilatéral entre les deux Églises avait été officiellement signé lors de la célébration du Meskel en 2017 en Éthiopie, décrivant cet événement comme une expression significative de leur amitié historique et de leur héritage apostolique commun.

Selon lui, l'inscription du Meskel sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO reconnaît à juste titre son rôle dans le rapprochement des personnes au-delà des communautés et des générations, tout en favorisant la réconciliation, la cohésion sociale et la coexistence pacifique.

Pour les chrétiens orthodoxes, a déclaré le patriarche, le Meskel représente bien plus qu'un patrimoine culturel ; il l'a décrit comme une « foi vivante » et un culte centré sur le Christ.

Cette célébration illustre le message d'unité et de réconciliation de la croix, qui rassemble les gens et les oriente vers Dieu et les uns vers les autres, a-t-il ajouté.

« La croix nous rassemble. La croix nous réconcilie. »

Sa Sainteté Baselios Marthoma Mathews III a conclu : « Pour nous, chrétiens orthodoxes, Meskel représente encore davantage. Avant d'être un patrimoine culturel, c'est une foi vivante. Avant d'être un spectacle, c'est un culte. Avant d'appartenir à l'histoire, elle appartient au Christ. »