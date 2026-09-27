Ethiopie: Le patriarche orthodoxe éthiopien appelle à la paix nationale par l'unité et la réconciliation

Addis Ababa — Le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, Sa Sainteté Abune Mathias, a appelé les Éthiopiens à oeuvrer avec détermination en faveur d'une paix nationale globale, en surmontant avec patience et clairvoyance les obstacles à l'unité et au progrès.

Dans son message paternel prononcé lors de la célébration du Meskel Demera sur la place Meskel à Addis-Abeba, Abune Mathias a souligné l'importance de l'unité, du progrès et d'un engagement commun en faveur de la réconciliation.

« Le message premier de la Croix est d'instaurer la paix et l'unité, le pardon et la réconciliation, ainsi que l'amour et l'harmonie entre tous les hommes », a déclaré Abune Mathias.

Il a exhorté les Éthiopiens à relever avec patience et clairvoyance les défis qui entravent l'unité nationale et le progrès, soulignant la nécessité d'efforts soutenus pour instaurer une paix et une unité durables dans tout le pays.

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Le patriarche a déclaré que le message de Meskel et de la Croix véhiculait un appel universel à la paix, au pardon, à la réconciliation et à l'harmonie, qu'il a qualifiés d'essentiels à la quête de l'unité nationale et de la coexistence pacifique en Éthiopie.

La cérémonie de Demera a été célébrée dans une ambiance haute en couleur sur la place Meskel, réunissant des évêques, de hauts responsables gouvernementaux, des ambassadeurs et diplomates étrangers, des visiteurs internationaux, des fidèles et des membres de la communauté au sens large.

Cette célébration a placé le patrimoine religieux et culturel séculaire de l'Éthiopie au coeur d'un message puissant de paix, d'unité et de réconciliation.