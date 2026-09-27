Ethiopie: Le festival Meskel-Demera est une valeur commune qui valorise l'image nationale et la richesse culturelle - La maire Adanech

Addis Ababa — « Le festival de Meskel-Demera constitue une valeur commune qui valorise l'image nationale et la richesse culturelle de l'Éthiopie à travers le monde », a déclaré Adanech Abiebie, maire d'Addis-Abeba.

S'exprimant aujourd'hui lors de la célébration de Demera sur la place Meskel, la maire a déclaré que le festival de Meskel-Demera, l'une des célébrations publiques les plus animées de la ville, est une grande fête célébrée depuis des siècles, qui a su préserver son essence religieuse et briller de mille feux dans notre culture.

Cette fête, tout en conservant sa signification religieuse et culturelle, présente de nombreux avantages intergénérationnels et globaux, a souligné Adanech.

Rappelant l'inscription officielle du Mesquel-Demera par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, elle a déclaré que cette fête constituait une valeur commune qui rehaussait l'image et la richesse culturelle de l'Éthiopie à travers le monde.

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Pour les Éthiopiens, cette fête revêt une signification profonde dans leur vie quotidienne et dans toutes leurs activités collectives, a souligné la maire.

« Même si chacun d'entre nous a une culture, une langue, une religion et une identité qui lui sont propres, nous formons une force indestructible qui triomphe des ténèbres, tant pour la ville que pour le pays, lorsque nous nous unissons comme le Demera, que nous marchons main dans la main et que nous renforçons notre unité. »

Selon elle, la ville d'Addis-Abeba a récemment été citée comme un pôle d'attraction mondial, un symbole de propreté et un exemple de transformation urbaine réalisée en peu de temps.

La maire a également souligné que l'accueil réservé aux nombreux touristes qui visitent la ville illustre parfaitement l'hospitalité éthiopienne.

La capacité à accueillir de grands événements nationaux et internationaux, ainsi que des fêtes, souligne l'aptitude de la ville à mener à bien et à accueillir des manifestations de grande envergure.

L'organisation de grands événements comme ceux-ci met en avant la compétence, la civilité et la beauté de la ville, créant ainsi les conditions pour un attrait encore plus grand -- non seulement parce que le gouvernement a agi seul, mais parce que nous nous sommes mobilisés et avons coopéré ensemble, a-t-elle souligné.